هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مردم نیکوکار استان قزوین بار دیگر در همایش بزرگ و ملی جشن نیکوکاری در سال جهاد اقتصادی همچون سالهای گذشته با حضور بی نظیر و مشارکت مهربانانه خود حس همدلی و نوعدوستی با خانواده های نیازمند را به زیبایی در یک هزار و 907 پایگاه جشن نیکوکاری در سطح استان قزوین به نمایش گذاشتند.



وی افزود: مردم متدین استان قزوین اسفندماه هر سال در همایش بزرگ ملی و جشن نیکوکاری که تبلور حس نوعدوستی و مهرورزی آنهاست خالصانه با قلبهای مهربان و دستان پر مهر و محبت خود در این همایش نیکوکاری و خداپسندانه شرکت می کنند و بر تقویت پیوند مهربانی و نوع دوستی خود می افزایند و شادیهای خود را در همدلی با یکدیگر تقسیم کنند.



صفری ضمن تقدیر از حضور گسترده و باشکوه مردم نیکوکار و نوعدوست استان قزوین و سازمانها و ارگانهایی که در این نهاد کمیته را در یاری رساندن به محرومان و نیازمندان یاری کرده اند، افزود: از همکاری صمیمانه صداوسیما، شهرداری، سازمان آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج، مجمع امور صنفی که در برگزاری جشن نیکوکار مساعدت قابل توجهی داشتند تقدیر می کنیم.

وی یادآورشد: در سال جهاد اقتصادی بیش از 10 میلیارد و 300 میلیون ریال در قالب کمک های نقدی و جنسی جمع آوری شد که از این میزان مبلغ سه میلیارد و 200 میلیون ریال به صورت نقدی و هفت میلیارد و 100 میلیون ریال به صورت کمک های غیر نقدی اهدا شده است.



این مسئول بیان کرد: میزان کمکهای امسال خیرین نسبت به سال گذشته 42 درصد رشد داشته کهد بیانگر اعتقاد و توجه نیکوکاران استان قزوین به این امر خداپسندانه است.



صفری یادآورشد: کمکها و مساعدت های مردم نیکوکار استان قزوین در روزهای پایانی سال بیشتر شده و پایگاههای کمیته امداد امام در سطح استان همچنان آماده دریافت کمکهای مردمی است.



این مسئول با تبریک فرارسیدن سال جدید گفت: همکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با یک حرکت عبادی و تلاش مضاعف در حال توزیع هدایای مردم نیکوکار بوده و با هدیه کردن گل واژه های مهر، محبت و دوستی نشاط و شادابی خانواده های نیازمند را فراهم خواهند کرد.