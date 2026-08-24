اتمام پروژه سببی و نسبی ثبت احوال گلپایگان پس از دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرعلی شاهرضایی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت حدود یک هزار و ۲۰۰ جلد شناسنامه دانش‌آموزان بالای ۱۵ سال تعویض شد و بیش از ۵۰۰ برگ گواهی مشخصات عکس‌دار برای افرادی که در شرایط خاص مدارک هویتی خود را از دست داده بودند، صادر شد.

وی افزود: همچنین بیش از یک‌هزار برگ گواهی انحصار وراثت صادر، به بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ استعلام دستگاه‌های اجرایی پاسخ داده شد و بیش از پنج‌هزار گواهی فوت نیز در این مدت صادر شده است.

اتمام پروژه سرابی ثبت احوال گلپایگان پس از دو سال

شاهرضایی رسیدگی به حدود ۳۰۰ پرونده قضایی و ۲۳۰ فقره درخواست هیئت حل اختلاف مغایرت‌های شناسنامه‌ای را از دیگر اقدامات این اداره برشمرد و گفت: مهم‌ترین پروژه‌ای که خوشبختانه در ابتدای سال ۱۴۰۵ به اتمام رسید، پروژه سببی و نسبی ثبت احوال شهرستان گلپایگان بود که پس از حدود دو سال با تلاش همکاران مجموعه ثبت احوال گلپایگان به پایان رسید.

وی تصریح کرد: در قالب این پروژه بیش از ۱۸۰ هزار سند سه‌جلدی از اسناد قدیم و جدید داده‌مایی شد؛ اقدامی که با توجه به حجم بالای اسناد، کاری دشوار و زمان‌بر بود و با تلاش مستمر کارکنان این اداره به سرانجام رسید.

رئیس ثبت احوال گلپایگان افزود: اجرای این پروژه موجب تسهیل در فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، تشکیل و جداسازی خانوارها و ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به شهروندان شده است.

خدمات سامانه «سهیم» برای شهروندان

وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سهیم) اشاره کرد و گفت: خدماتی از جمله درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت، مشاهده اطلاعات خانوار و روابط نسبی، ثبت‌نام غیرحضوری کارت ملی هوشمند، درخواست تغییر نشانی، گواهی تجرد، تغییر نام و نام خانوادگی، اطلاعیه‌های سازمان و پیگیری مدارک پیدا شده از طریق این سامانه قابل انجام است.

انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال

شاهرضایی درباره روند جدید صدور گواهی انحصار وراثت اظهار کرد: از سوم مردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت صدور این گواهی از قوه قضائیه به سازمان ثبت احوال منتقل شده است. بر این اساس، برای فوت‌هایی که از این تاریخ به بعد ثبت می‌شوند، گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار صادر و از طریق پیامک به وراث اطلاع‌رسانی می‌شود تا نسبت به دریافت آن از سامانه سهیم اقدام کنند.

وی افزود: برای وراث درجه دو و سایر ذی‌نفعان نیز دریافت معرفی‌نامه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه آن به ثبت احوال الزامی است. همچنین متقاضیان انحصار وراثت برای فوت‌های پیش از سوم مرداد ۱۴۰۴ می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه سهیم ثبت کنند و پس از بررسی، گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

رئیس ثبت احوال گلپایگان با اشاره به امکان اعتراض به گواهی‌های صادره گفت: متقاضیان تا ۱۰ روز پس از صدور گواهی فرصت ثبت اعتراض دارند و در صورت وجود مغایرت، موضوع بررسی و گواهی اصلاحی صادر می‌شود. حتی پس از پایان این مهلت نیز امکان ثبت اعتراض خارج از موعد و رسیدگی به آن وجود دارد.

کاهش آمار ولادت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵

وی در پایان با ارائه آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۲۲۵ واقعه ولادت در شهرستان گلپایگان به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با ۲۴۱ واقعه، کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس اداره ثبت احوال گلپایگان افزود: در حوزه فوت نیز طی چهار ماهه نخست سال جاری ۲۶۹ واقعه فوت ثبت شده است، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۷ واقعه بوده و در این بخش کاهش آمار مشاهده می‌شود.

شاهرضایی با اشاره به آمار ازدواج گفت: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۶۸ واقعه ازدواج در شهرستان به ثبت رسیده که این رقم دقیقاً برابر با آمار مدت مشابه سال ۱۴۰۴ است و تغییری در این شاخص مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: در بخش طلاق نیز طی چهار ماهه نخست سال جاری ۵۹ واقعه طلاق ثبت شده است، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵۷ واقعه بوده و افزایش دو موردی را نشان می‌دهد.