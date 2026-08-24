به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در آیین گشایش نمایشگاه قاب توسعه در نگارخانه خطایی اردبیل اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات و عملکرد یک‌ساله دولت را به مردم استان ارائه کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قاب‌های مختلف برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمده است.

استاندار اردبیل با تأکید بر استمرار اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: گزارش اقدامات دولت نباید محدود به هفته دولت باشد بلکه باید در قالب بسته‌های مختلف اطلاع‌رسانی به‌صورت مستمر در اختیار مردم قرار گیرد.

امامی یگانه با اشاره به اینکه لازم است اقدامات انجام‌شده به لایه‌های مختلف اجتماعی منتقل شود، بیان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق عملکرد دولت، موجب افزایش نزدیکی و همبستگی میان مردم، دولت و حاکمیت و زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی و امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.

وی افزود: طی یکسال گذشته حدود ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری با حجم سرمایه‌گذاری ۷۴هزار میلیارد تومان در بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنعت، معدن و گردشگری وارد مرحله اجرا شده است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل، توسعه شبکه بزرگراهی و هزینه‌کرد بیش از ۳هزار میلیارد تومان برای راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این مدت است.

امامی یگانه همچنین با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت اظهار کرد: نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های بیمارستانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی استان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه قاب توسعه صرفاً ارائه مجموعه‌ای از آمار و اطلاعات نیست، گفت: تلاش می‌شود روایت روشنی از مسیر توسعه استان و اقدامات انجام‌یافته در اختیار مردم قرار گیرد.