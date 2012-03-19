به گزارش خبرنگار مهر، "روزیکول بردیف" در نشست خبری دیدار تیم‌های استقلال ایران و نسف قارشی ازبکستان که پیش از ظهر امروز دوشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد با بیان این مطلب افزود: مسلما بازی سختی را مقابل تیم خوب استقلال پیش رو داریم اما با آنالیز و شناخت خوبی که از این تیم داریم، آماده‌ایم که بازی خوبی را مقابل استقلال به نمایش بگذاریم.

وی ضمن یادآوری اینکه تیمش برای اولین بار حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهد کرد، افزود: سال گذشته در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا قهرمان شدیم و امسال برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا حاضر می‌شویم. بدون شک سطح مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بالاتر از جام AFC است و سعی می‌کنیم بهترین عملکرد را در این مسابقات داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان از آمادگی تیمش برای رویارویی با استقلال و تماشاگرانش یاد کرد و گفت: می‌دانیم که در هر بازی استقلال بیش از 70 هزار تماشاگر به ورزشگاه می‌آیند اما برای ما تفاوتی نمی‌کند که چه تعداد تماشاگر در ورزشگاه حضور داشته باشند و هرچه تعداد تماشاگران بیشتر باشد برای ما بهتر است.

"روزیکول بردیف" عید نوروز را به مردم ایران تبریک گفت و خاطر نشان کرد: برای بازی مقابل استقلال بازیکن مصدوم و محرومی نداریم.

در این نشست همچنین "ایوان بوسکوویچ"، بازیکن مونته‌نگرویی تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان گفت: ما به تهران آمده‌ایم که بازی خوبی را مقابل استقلال به نمایش بگذاریم و برنده از زمین خارج شویم.

وی از شناخت خود و هم تیمی‌هایش نسبت به تیم استقلال یاد کرد و در پاسخ به این سئوال که "از گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چه تیم‌هایی صعود خواهند کرد؟"، اظهار داشت: با اینکه برای اولین بار است که در لیگ قهرمانان آسیا حضور یافته‌ایم اما باید از مرحله گروهی این رقابت‌ها صعود کنیم.

این بازیکن از استقلال به عنوان بهترین تیم گروه A مسابقات یاد کرد و گفت: شانس اول صعود از این گروه استقلال است اما چهار بازی دیگر در پیش داریم و از حالا نمی‌توان در مورد صعود قضاوت کرد.

ایوان بوسکوویچ کم تجربگی را از عوامل ناکامی تیمش در دیدار نخست مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عنوان و ابراز امیدواری کرد این مشکل در دیدارهای آینده برطرف شود.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و نسف قارشی ازبکستان در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ساعت 19 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.