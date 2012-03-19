سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 248 مورد ماموریت غیرتصادفی و 104 مورد ماموریت های تصادفی اورژانس مازندران در محورهای استان بوده که از این تعداد هفت نفر از هم میهنان در ماموریت های غیرتصادفی فوت و یک نفر تصادفی جان خود را از دست داده است.

وی اظهار داشت: در دو روز اخیر بالغ بر 777 مورد نظارت بر مراکز تهیه و توزیع در اماکن عمومی صورت گرفته که در این راستا 500 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.

مسئول اطلاع رسانی کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به اینکه در دو روز گذشته دو هزار و 280 نفر توسط پزشک عمومی در مراکز بهداشتی درمانی ویزیت شدند، تصریح کرد: در این مدت هزار و 304 نسخه دارویی توسط پزشکان صادر شده است.

موسوی بیان داشت: در این مدت توسط امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران بالغ بر 39 ماموریت انجام شده که پنج مورد آن مربوط به تصادفات و هشت مجروح امداد رسانی شده است.

وی از مراجعه 221 نفر به صورت سرپایی به پایگاههای هلال احمر استان در دو روز گذشته خبر داد و افزود: تعداد کل بسته غذایی توزیع شده برای در راه ماندگان برف و کولاک جاده ها بالغ بر 343 مورد بوده است.

موسوی بیان داشت: 401 نفر از مسافران در راه مانده جاده های استان اسکان داده شدند.

وی از انجام 228 مورد زایمان توسط بیمارستانهای استان خبر داد و گفت: تعداد جراحی انجام شده 594 مورد بوده است.

موسوی به فوت 32 نفر از هم میهنان کشور متاسفانه در دو روز گذشته در بیمارستانها و مراکز درمانی مازندران بر اثر بیماری یا تصادف اشاره کرد و گفت: 16 پرونده متخلفان بهداشتی در دو روز اخیر به مراجع قضایی ارسال شده است.