افتتاح ۸۲۶ واحد مسکونی در شاهرود و میامی؛ حفاظت از یوز در محور میاندشت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، مجموعهای از طرحهای عمرانی و زیرساختی ادارهکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در حوزههای مسکن، راههای اصلی و روستایی و ارتقای ایمنی مسیرهای تردد حیاتوحش در شرق استان به بهرهبرداری میرسد؛ طرحهایی که در مجموع بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آنها هزینه شده و بخشی از آنها نیز با هدف کاهش مخاطرات برای یوزپلنگ آسیایی اجرا شده است.
هزینه ۲۰ هزار میلیارد ریالی در حوزه راه و شهرسازی شرق استان سمنان
امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرحهای این ادارهکل در هفته دولت اظهار کرد: پروژههای این ادارهکل در حوزههای مسکن، راههای اصلی و روستایی و ایمنسازی مسیرهای تردد یوزپلنگ اجرا شده و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: در مجموع ۸۲۶ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال در قالب پروژههای این ادارهکل به بهرهبرداری خواهد رسید.
ایمنسازی مسیر یوز
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اجرای ۳۸ کیلومتر روکش آسفالت راهها با اعتبار ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: ۱۲ کیلومتر بهسازی و نگهداری راههای روستایی نیز با اعتبار ۵۸۰ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال از دیگر پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت است.
عمیدی همچنین از اجرای ۹.۵ کیلومتر فنسکشی در محدودههای محل تردد یوزپلنگ خبر داد و افزود: برای اجرای این پروژه ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی با اشاره به برنامههای عمرانی این ادارهکل در هفته دولت گفت: تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای بزرگراهی، احداث و بهسازی راههای روستایی، احداث و روکش آسفالت راههای کویری، اجرای پروژههای روکش آسفالت بزرگراهی و احداث مدارس و فضاهای آموزشی نوین از جمله طرحهای پیشبینیشده در این ایام است.
آغاز عملیات اجرایی ۸ پروژه جدید
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین از آغاز عملیات اجرایی هشت پروژه عمرانی در هفته دولت خبر داد و افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این طرحها بالغ بر پنج هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال است.
عمیدی بیان کرد: این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای ایمنی راهها، بهسازی مسیرهای روستایی و تقویت زیرساختهای آموزشی و عمرانی در شرق استان سمنان اجرا خواهند شد.
وی گفت: توسعه و بهسازی زیرساختهای راه و مسکن در شرق استان سمنان با هدف پاسخگویی به نیازهای منطقه و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دنبال میشود.
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