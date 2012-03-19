کلیه مصوبات سفرهای اول و دوم دولت به سمنان اجرایی شد

سید حسن میر عماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در سفر اول هیأت دولت به استان سمنان چهار مصوبه در زمینه اجرای طرح آبخیزداری،اجرای طرح بیابان زدایی،صیانت از جنگل های ایران تورانی و صیانت از جنگل خزری در استان سمنان داشتیم، افزود: با تخصیص 52 میلیارد ریال اعتبار این طرح ها به صورت 100درصد اجرا شد.

وی در سفر دوم هیأت دولت به استان سمنان هم برای توسعه منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان شش طرح مصوب شد افزود: این طرح ها شامل ایجاد ردیف مستقل حفاظت خاک و آبخیز داری به منظور توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار کم بازده،اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان داری در استان،اجرای طرح بیابان زدایی و مهار کانون های فرسایش بادی، ،طرح تفکیک مثتثنیات وایجاد فضای سبز در حاشیه جاده تهران –مشهد،بوده است.

100درصد مصوبات منابع طبیعی استان سمنان در دور دوم سفر دولت انجام شد



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان گفت: مصوبات سفر دوم هم با اعتباری بالغ بر 114میلیارد ریال به صورت 100درصد انجام شده است.

میر عماد از تصویب پنج مصوبه با اعتباری بالغ بر 824 میلیارد ریال در سفر سوم هیأت دولت به استان برای این اداره کل خبر داد و گفت: اجرای طرح های آبخیزداری در سطح استان، اعتبار مستقل برای توسعه محصولات جنگلی و مرتعی، ایجاد ایستگاه اطفاء حریق در منطقه دیباج،اختصاص اعتبار برای اجرای عملیات بیابان زدایی و مهار کانون های بحران ، فرسایش بادی از مصوبات سفر بوده است.

وی با بیان اینکه تعهدات سفر عمدتا پنج ساله پیش بینی شده اظهار داشت: خوشبختانه برای سال اول حدود 80 تا 95درصد تعهدات سال اول های مصوب دور سوم سفر در این اداره کل پیشرفت داشته است.

اجرای طرح ها آبخیز داری آثار خشکسالی را به حداقل می رساند



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با بیان اینکه با اجرای طرح ها آبخیز داری اثر خشکسالی به حداقل می رسد افزود: این امر باعث شده تا کشاورزان پیگیر اجرای طرح های آبخیز داری در استان سمنان باشند تا آب چشمه ها و قنوات افزایش پیدا کند.

میر عماد از اختصاص 32میلیارد ریال اعتبار برای طرح های آبخیز داری استان سمنان در دور اول سفر هیئت دولت به استان خبر داد.

وی از 22 کانون فرسایش بادی در استان سمنان خبر داد و گفت: این کانون ها خسارت سنگینی را به زیر ساخت های اقتصادی استان وارد می کنند.

اختصاص بیش از 15میلیارد ریال اعتبار برای بیابان زدایی در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان همچنین اضافه کرد: در سفر اول هیئت دولت به استان سمنان بیش از 15میلیارد ریال اعتبار برای طرح های بیابان زدایی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از کانون های بحران فرسایش بادی، کانون فرسایش بادی دلازیان در شرق سمنان بود، افزود: دلازیان در حال حاضر به یک جنگل تاغ و کلکسیونی از گیاهان دیگر تبدیل شده است.

میرعماد یکی از دستاوردهای دولت نهم و دهم را پیش بینی اعتبار جهت صیانت از جنگل های ایران تورانی دانست و اظهار داشت: باتوجه به اینکه 85 درصد از سطح جنگل های استان در ناحیه رویش ایران تورانی قرار دارد، ایجاد ردیف اعتبار برای حفظ و احیاء این جنگل ها می تواند نقش موثری را در توسعه و حفاظت از جنگل های استان داشته باشد.

وی همچنین گفت: 352 هزار هکتار جنگل در استان سمنان وجود دارد که نزدیک به 300هزار هکتار آن در ناحیه رویشی ایران تورانی قرار دارد.

ایجاد ردیف اعتباری مجزا برای صیانت از جنگل های خزری استان سمنان



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان یکی از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان سمنان، ایجاد ردیف اعتباری برای صیانت از جنگل های خزری استان بود که در این زمینه پنج میلیارد اعتبار به استان اختصاص یافت و کلیه مطالعات بخش جنگل در ناحیه رویشی خزری استان اجرایی شده که عملیات احیاءجنگل های مخروبه از محل اعتبارات این طرح در حال انجام است.

وی از ایجاد ردیف مستقل حفاظت خاک و آبخیز داری به منظور توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار کم بازده استان خبر داد و عنوان کرد: در حال به دنبال اخذ مجوز از کمیسیون 32 هستیم.

میرعماد با بیان اینکه در سفر دوم هم یک صد میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات آبخیز داری و آبخوان دارای اختصاص یافته است، اظهار داشت: عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد گلستان و سایر حوزه های سد استان شامل حوزه آبخیز شهید شاهچراغی دامغان و سد شهید رجایی در 10هزارو 374هکتار انجام شده است.

وی از اختصاص پنج میلیارد ریال برای اجرای بیابان زدایی و مهار کانون های فرسایش بادی در سفر دوم هیئت دولت به استان سمنان خبر داد و افزود: اجرای طرح پرورشی جنگل های دست کاشت بیابانی در سطح یک هزار و 850 هکتار، تهیه طرح اجرایی کنترل بحران و فرسایش بادی در سطح پنج هزار هکتار، اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی در سطح 900هکتار و احداث 40 کیلومتر باد شکن اطراف مزارع برای جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی کشاورزی مناطق بیابانی اجرا شده است.

98درصد از اراضی استان سمنان سند دار شده است



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با اشاره به این مطلب که یکی از طرح های اساسی که به عنوان طرح های محور ی سازمان جنگل ها محسوب می شود طرح تفکیک انفال به منظور سند دار شدن اراضی ملی است، اظهار داشت: استان سمنان نیز یکی از استان های پیشرو در اجرای طرح است که خوشبختانه تا کنون 98درصد از اراضی استان سند دار شده است.

وی در ادامه اضافه کرد : در سفر دوم دولت به استان سمنان هشت میلیارد ریال اعتبار از محل طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مثتثنیات به این طرح اختصاص داده شدکه با اجرای این مصوبه برای 310هزار هکتار از اراضی ملی برگ تشخیص صادر شده وسند مالکیت اخذ شده است.

میر عماد از ایجاد فضای سبز در حاشیه جاده تهران-مشهد از ایوانکی تا حاجی آباد با همکاری وزارت راه و ترابری خبر داد و گفت: قرار است تا پایان امسال حداقل در پنج نقطه ایوانکی تا گرمسار در هر نقطه دو هکتار فضای سبز ایجاد شود.

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان سمنان



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان از تصویب 500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری در سطح استان در سفر سوم هیئت دولت خبر داد و گفت: قرار است این طرح از امسال تا سال 1394در استان اجرایی شود.

میرعماد تصریح کرد: براساس مصوبه 70 درصد از اعتبارات ملی و 30 درصد از اعتبارات استانی برای اجرای این طرح اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: اختصاص مبلغ 70میلیارد ریال برای جنگل کاری در جنگل های خزری استان سمنان از دیگر مصوبه های سفر سوم دولت به استان بوده که این مصوبه از امسال آغاز و تا پایان سال 1394به اتمام می رسد.

میر عماد اظهار داشت : اعتبارات این طرح از اعتبارات ملی تأ مین خواهد شد.

تخصیص اعتبار مستقل جهت توسعه گیاهان دارویی در استان سمنان



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان از مخروبه بودن بخش زیادی از جنگل های خزری استان به جهت واقع شدن در بین دو ناحیه رویشی خزری و ایران تورانی خبر داد و اظهار داشت: احیاء این جنگل ها می تواند نقش به سزایی در حفاظت از جنگل ها ی خزری کشورداشته باشد.

میرعماد ضمن با توجه به اهمیت محصولات فرعی، جنگلی و مرتعی در سطح استان سمنان و پتانسیل بسیار خوب در زمینه گیاهان دارویی در این استان، افزود: دولت مصوب نموده که ردیف اعتباری مستقلی را برای توسعه محصولات فرعی،جنگلی و مرتعی در استان داشته باشد که خوشبختانه بر اساس آخرین اطلاعات این ردیف اعتباری مورد تایید دولت قرار گرفته که از سال آینده نیز اعتبارات آن به استان اختصاص خواهد یافت.

اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز ایستگاه اطفاء حریق دیباج



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان گفت: با توجه به آتش سوزی هایی که در سال های اخیر در سطح جنگل و مراتع داشتیم در سفر سوم هیئت دولت مصوب شد یک ایستگاه اطفاء حریق در منطقه دیباج شهرستان دامغان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: چهار میلیارد ریال برای تجهیز این ایستگاه از محل اعتبارات ملی اختصاص داده شده است که خوشبختانه اعتبارات ساخت این ایستگاه از محل اعتبارات استانی تامین شده و امسال حدود 90درصد اعتبارات تجهیز نیز به استان اختصاص یافته است.

میر عماد با بیان اینکه، با توجه به اهمیت طرح های بیابان زدایی در استان در سفر سوم هیئت دولت مصوب شد، مبلغ 250میلیارد ریال برای اجرای عملیات بیابان زدایی و مهار کانون های بحران و فرسایش بادی اختصاص یابد اظهار داشت: 70درصد اعتبارات از محل ملی و 30 درصد اعتبارات از منابع استانی، از امسال تا 1394به استان اختصاص خواهد یافت.