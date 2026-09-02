اختلاف واقعیت میدانی و ادعاهای ترامپ در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، فارن پالیسی در گزارشی نوشت: میان ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت تنگه هرمز و آنچه شرکت‌های کشتیرانی در عمل مشاهده می‌کنند، شکاف بزرگی وجود دارد. ترامپ ۲۵ اوت ادعا کرده بود نیروی دریایی آمریکا همه مین‌های دریایی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز را پاکسازی یا منفجر کرده است و چند روز بعد نیز گفت تنگه کاملاً باز است.

اما تردد کشتی‌ها افزایش محسوسی پیدا نکرده است. طبق این گزارش، پیش از جنگ آمریکا علیه ایران به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۲۹ عبور کشتی از تنگه انجام می‌شد، در حالی که پس از اعلام پاکسازی مین‌ها این رقم حدود ۳۰ عبور در روز باقی مانده است. بسیاری از کشتی‌ها نیز به جای مسیر اصلی کشتیرانی، مسیرهای دیگری را انتخاب می‌کنند.

این گزارش استدلال می‌کند که صاحبان کشتی‌ها همچنان به دلیل خطر مین‌ها و سایر تهدیدهای امنیتی حاضر نیستند تنگه را کاملاً امن تلقی کنند. همچنین در ۳۰ اوت، آمریکا بار دیگر به ایران حمله کرد و تنش‌ها را بالا برد. به دنبال این تحولات، قیمت نفت افزایش یافت.

گزارش فارن پالیسی این وضعیت را نمونه‌ای از «ناهمخوانی شناختی» در سیاست خارجی ترامپ می‌داند؛ یعنی فاصله میان تصویری که دولت آمریکا از شرایط ارائه می‌کند و واقعیتی که دیگران در میدان مشاهده می‌کنند. نویسنده گزارش معتقد است ادامه چنین رویکردی می‌تواند به اعتبار آمریکا آسیب بزند و واشنگتن را وارد بحران‌هایی کند که خروج از آنها دشوار باشد.