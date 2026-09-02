به گزارش خبرنگار مهر، حسین آسفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، اظهار کرد: چهار پروژه آب و فاضلاب در شهرستان پیشوا با مجموع اعتبار ۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها شامل حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب شرب در روستاهای سرگل و عسگرآباد، اصلاح و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای حبیبآباد و کهنک و احداث نیروگاه خورشیدی تصفیهخانه فاضلاب پیشوا است.
آسفی گفت: چاه آب روستای سرگل با عمق حدود ۲۷۰ متر و دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه وارد مدار بهرهبرداری شده و چاه عسگرآباد نیز با عمق حدود ۲۷۰ متر و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان حفر و تجهیز شده است.
مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تهران ادامه داد: دو حلقه چاه جدید در سرگل و عسگرآباد در مجموع حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار میدهند و به پایداری تأمین آب در این مناطق کمک میکنند.
وی با اشاره به اصلاح شبکه آب حبیبآباد و کهنک بیان کرد: این طرح شامل اصلاح حدود ۵.۴ کیلومتر شبکه آب در حبیبآباد و پوشش ۴۲۰ فقره انشعاب و همچنین اجرای دو کیلومتر خط آبرسانی در منطقه کهنک است.
آسفی همچنین از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی تصفیهخانه فاضلاب پیشوا خبر داد و گفت: این نیروگاه با ظرفیت ۲۵ کیلووات و اعتبار ۱۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی درباره طرحهای در دست اجرای آبفای پیشوا نیز اظهار کرد: تجهیز سه حلقه چاه، احداث خط دوم انتقال آب از مخزن ۲ هزار مترمکعبی به مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی پیشوا، اصلاح و توسعه شبکه آب شهر پیشوا و احداث سه کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در برنامه قرار دارد.
مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تهران خاطرنشان کرد: حفاری دو حلقه چاه در شهر پیشوا و یک حلقه چاه در جلیلآباد نیز در حال انجام است و با تأمین اعتبار، این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
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