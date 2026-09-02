تی سی ال از سامسونگ شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت چینی تیسیال از سامسونگ شکایت کرده و مدعی شده است این شرکت کرهای تلویزیونهای سری M را بهاشتباه بهعنوان محصولاتی مجهز به فناوری Mini LED تبلیغ کرده است.
تیسیال در شکایت خود سامسونگ را متهم کرده که یک مدل ارزانقیمت و فاقد فناوری Mini LED را از میان محصولات خود انتخاب و آن را با عنوان یک تلویزیون Mini LED ردهبالا و با قیمتی جذاب به بازار عرضه کرده است.
سامسونگ در واکنش به این شکایت اعلام کرده است که بهطور جدی از خود دفاع خواهد کرد و همچنان از کیفیت محصولات و صحت توصیفهای ارائهشده درباره آنها اطمینان دارد.
در شکایت تیسیال همچنین آمده است که فناوری Mini LED مورد استفاده در تلویزیونهای این شرکت، با افزایش کنتراست و دامنه دینامیکی، کیفیت تصویر بهمراتب بهتری ارائه میدهد. این شرکت چینی مدعی شده در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ در فروش تلویزیونهای Mini LED از سامسونگ پیشی گرفته است؛ موضوعی که به گفته تیسیال، سامسونگ را به عرضه محصولی ارزانتر برای رقابت در این بازار سوق داده است.
تیسیال ادعا میکند سامسونگ تلویزیونهای سری M را در مارس امسال با قیمتی پایینتر از ارزانترین تلویزیون Mini LED رقیب چینی عرضه و اعلام کرده فناوری مذکور در آنها به کار رفته است. با این حال، طبق ادعای مطرحشده در شکایت، تلویزیونهای سری M فاقد پیشرفتهای فناورانه مرتبط با Mini LED هستند و در واقع نسخهای بازطراحیشده از تلویزیونهای LED پیشین سامسونگ محسوب میشوند.
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