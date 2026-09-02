عربی: حمایت از صنعتگران «تعهدی» در برابر ایران و آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه میز خدمت مسئولان گرمسار و در جمع خبرنگاران، با تأکید بر نقش فعالان بخش تولید در اقتصاد کشور اظهار کرد: حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان تنها حمایت از یک واحد اقتصادی نیست، بلکه تعهدی در برابر ایران، مردم، اشتغال جوانان و آینده کشور است.

وی با بیان اینکه کشور امروز در کنار سایر عرصه‌ها با جنگ اقتصادی مواجه است، افزود: صنعتگران و فعالان حوزه تولید در خط مقدم این میدان قرار دارند.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس ادامه داد: بسیاری از صنعتگران با وجود دشواری‌ها و مخاطرات اقتصادی، سرمایه حاصل از سال‌ها تلاش خود را برای تولید، ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای مردم در کشور به کار گرفته‌اند و این ایستادگی شایسته حمایت و قدردانی است.

عربی بر ضرورت کاهش موانع و پیچ‌وخم‌های اداری پیش روی تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: وظیفه مسئولان این است که مسیر فعالیت صنعتگران را تسهیل کنند تا تولیدکننده برای پیگیری مسائل خود ناچار به مراجعه مکرر و طی کردن مسیرهای طولانی میان دستگاه‌های مختلف نباشد.

وی استقبال فعالان اقتصادی از برگزاری میز خدمت صنعت را نشان‌دهنده ضرورت استمرار این‌گونه نشست‌ها دانست و بیان کرد: حضور مستقیم مدیران در کنار صنعتگران و بررسی بی‌واسطه مسائل آنان می‌تواند به تسریع در رفع مشکلات و تقویت تولید کمک کند.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ریزی مناسب، ارتباط مستقیم مسئولان با فعالان اقتصادی و صنعتگران به صورت مستمر ادامه یابد.

عربی در پایان گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان با سرمایه و تلاش خود پای ایران ایستاده‌اند و ما نیز وظیفه داریم در کنار آنان بایستیم؛ چرا که حمایت از تولید و صنعت، تعهد ما به ایران و مردم است.