به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر نظری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و ارتقای امنیت عمومی، حین گشتزنی هدفمند و پایش محورهای مواصلاتی حاجی‌آباد به سمت بندرعباس به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو با مشاهده مأموران، بدون توجه به علائم هشداردهنده و دستور ایست پلیس، اقدام به فرار کرد که با انجام اقدامات فنی و استفاده از شگردهای پلیسی، مأموران موفق شدند در یک عملیات تعقیب و گریز ضربتی، خودرو را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به بازرسی دقیق از خودرو تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو سواری، مقدار ۱۹۶ کیلو و ۳۴۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ نظری در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل بر تمامی محورهای مواصلاتی، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان با ترفندهای مختلف، نظم و امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند و با هرگونه تحرک غیرقانونی، قاطعانه برخورد خواهد شد.