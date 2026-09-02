به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محمدرضا شالبافان در مراسم افتتاحیه سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر که به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال برگزاری است، با اشاره به برنامههای کاهش آسیب مصرف مواد در این دستگاه اجرایی کشورمان، تصریح کرد: اعتیاد دیگر یک مقوله تک وجهی نیست و با این نگاه هرگز نمیتوان عملکرد کارسازی در این حوزه داشت؛ کما این که در سالهای گذشته نیز بارها همین نگاه به سیاست کشورمان ضربه زده است.
وی با اشاره به بسته خدمات کاهش آسیب در مصرف کنندگان تزریقی مواد، گفت: هم اکنون ۷۰ مرکز کاهش آسیب مصرف مواد در کشور داریم که ۴۷ مرکز آن در قالب کانکسهای اهدایی سازمان ملل فعالیت دارند و از مزایای این مراکز این است که میتوانند جمعیتهای متغیر در مکانهای مختلف را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند.
شالبافان به فراهم شدن زیرساختهای نوین در خدمات کاهش آسیب مصرف مواد از جمله فعالیت ۹۳ تیم سیار کاهش آسیب و نیز تجهیز ۱۰ خوردوی سیار در این باره اشاره و عنوان کرد: طی سه ماهه ابتدای سال جاری ۲۱ هزار و ۷۴۲ نفر از خدمات مراکز و تیمهای سیار و موبایل سنتر بهرهمند شدند که اکثراً مصرف کنندگان تزریقی بودند.
وی به فراز و فرودهای ایجاد زیرساختهای کاهش آسیب در کشورمان طی ادوار گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برآورد جمعیت مصرفکنندگان تزریقی در کشورمان در دستور کار قرار دارد تا بتوان مراکز ارائه خدمت را به صورت متمرکز در مکانهای پرخطر مستقر و خدمات بهینهتری ارائه کرد.
شالبافیان به برنامه پیشگیری از مصرف مواد، دخانیات و الکل اشاره و تصریح کرد: در قالب این برنامه، تمام مراکز جامع سلامت نسبت به غربالگری رایگان افراد اقدام و مشاورههای لازم را با بهرهمندی از سه هزار روانشناس ارائه میدهد.
وی افزود: طی سال گذشته در مجموه ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در همین رابطه خدمت فعال دریافت کردند که ۹۰ درصد این افراد تحت پوشش طرح غربالگری قرار گرفتند ولی در عین حال نیازمند افزایش اعتماد مردمی هستیم چرا که تعداد افراد شناسایی شده بسیار کم بوده است.
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از دیگر برنامههای این دفتر را برنامه تقویت بنیان خانواده ذکر کرد و گفت: تاکنون ۱۵ میلیون نفر در گروه های سنی ۱۰ تا ۱۴ سال تحت پوشش این برنامه قرار گرفتهاند.
شالبافان از دیگر برنامههای این دفتر نیز به برنامه آموزش مهارتهای زندگی و برنامه فرزندپروری و دیگر برنامهها اشاره و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این کنگره بتواند در جهت برداشتن گامهای علمی در این حوزه موثر واقع شود.
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