امدادرسانی به مسافران در هراز/ بهره مندی 40 هزار گردشگر نوروزی از هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی زمینگیر شدن 50 دستگاه خودرو در برف واقع در منطقه لاسم و زیار محور هرز، امدادگران پایگاه امداد جاده ای پلور موفق شدند 160 نفر از سرنشینان خودروهای مزبور را نجات دهند.

توزیع 20 تخته پتو و 60 بسته مواد غذایی از جمله اقدامات انجام شده در این عملیات بوده است.

بهره مندی 40 هزار گردشگر از خدمات هلال احمر

سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران از بهره مندی 40 هزار گردشگر نوروزی از خدمات این جمعیت خبرداد.

مهدی ولی پور گفت: از آغاز اجرای طرح های راهنمایی مسافران و امداد و نجات جاده ای در 25 اسفند 90 تا روز دوم فروردین 91، بیش از 40 هزار گردشگر و مسافر نوروزی از خدمات جمعیت هلال احمر مازندران بهره مند شدند.

بازدید معاون عمرانی استاندار از پایگاههای هلال احمر



معاون عمرانی استاندار مازندران از پایگاهها و پست های امدادونجات و راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر استان بازدید کرد.

در این بازدید که مهندس ولی پور سرپرست جمعیت استان و جمعی از خبرنگاران صدا و سیما و رسانه های گروهی حضور داشتند، عیسی هاشمی معاون عمرانی استاندار مازندران از پست راهنمایی مسافران تیرتاش بهشهر، پایگاههای امداد و نجات جاده ای نیالا بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی جمعیت هلال احمر مازندران در ایام نوروز 91 قرار گرفت.