خشم و انزجار مردم از جنایات آل خلیفه / تاکید بر محاکمه دیکتاتور بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام بی شرمانه نیروهای امنیتی آل خلیفه در تجاوز به یک کودک بیگناه، آتش خشم مردم بحرین را شعله ور کرد .



مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده، هرگونه گفتگو با آل خلیفه را رد و بر ضرورت محاکمه و بازخواست عاملان کشتار مردم به ویژه پادشاه این کشور تاکید کردند.



بر اساس گزارش العالم، شرکت کنندگان در این تظاهرات، با سردادن شعارهایی علیه آل خلیفه، تجاوز نیروهای امنیتی به یک کودک به نام علی السنکیس و زخمی کردن وی را محکوم کردند.



بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی آل خلیفه با یورش به تظاهرات کنندگان در منطقه "شهرکان" برای متفرق کردن آنان از گلوله های جنگی و گازهای سمی ساخت آمریکا استفاده کردند.



این تظاهرات با حضور مردان و زنان بحرینی به صورت کاملا مسالمت آمیز برای بزرگداشت شهید "صبری محفوظ" برگزار شد؛ با حمله نیروهای امنیتی یک کودک دچار حالت خفگی شد.



در منطقه "السنابس" نیز دیروز تظاهرات گسترده ای در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای این رژیم، و همچنین حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه به یک کودک به نام "علی السنکیس" و ضرب و جرح او برگزار شد.

در منطقه "الدراز" جزیره "ستره" و مناطق دیگر بحرین نیز دیروز تظاهراتی علیه رژیم آل خلیفه برگزار شد.



تظاهرات کنندگان در شعارهای خود همچنین با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه و جنایات نیروهای اشغالگر سعودی، خواستار خروج فوری این نیروها از کشورشان شدند.



شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز همچنین خواستار محاکمه و بازخواست عاملان شکنجه و قتل مردم ، به ویژه پادشاه این کشور شدند.



نیروهای امنیتی آل خلیفه دو روز قبل، پس از ربودن یک کودک بحرینی در منطقه "السنابس"، او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند.



چند نفر از ساکنان این منطقه پیکر نیمه جان این کودک را در یک پارکینگ در حالی که آثار جراحت و بریدگی با چاقو روی بدن او وجود داشت، یافتند.



خانواده این کودک بحرینی تأکید کردند که فرزندشان صبح برای رفتن به مدرسه از منزل خارج شد، و شاهدان به آنها گفتند که یک خودرو دستگاه امنیتی فرزند آنها را در مسیر مدرسه ربوده است.



"عبدالشهید السنکیس" پدر این کودک بحرینی به روزنامه الوسط بحرین گفت، این سومین بار است که فرزندش در معرض چنین حادثه ای قرار می گیرد، و افراد مهاجم از او می خواهند که با آنها در مسائل امنیتی همکاری کند، ولی فرزندشان با این امر مخالفت می کند.



وی افزود دو حادثه قبلی را به مرکز پلیس گزارش ندادم، ولی این بار برای شکایت و درخواست تحقیق درباره این موضوع نزد پلیس رفتم.

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برای خنثی کردن فتنه آل خلیفه، شیعیان بحرین با گل به مساجد سنی‌ها می‌روند



در پی حمله مزدوران آل خلیفه به مسجد سنی ها در بحرین، شیعیان این کشور امروز برای خنثی کردن این توطئه با گل به مساجد سنی ها می روند.



جریان اسلامی "الوفاء" در فراخوانی مردم را دعوت کرد تا در پاسخ به اقدامات تفرقه افکنانه رژیم آل‌خلیفه با گل به مساجد سنی‌ها بروند.



در فراخوان جریان الوفاء آمده است: برای اظهار تسامح و مودت اسلامی، در ورودی مساجد اهل سنت گل قرار می دهیم.

شنبه گذشته گروهی از مزدوران آل خلیفه به مسجد "صعصعه بن صوحان" در روستای "عسکر" حمله کردند و به تخریب و شکستن لوازم و پنجره های این مسجد پرداختند.



بحرینی ها در پاسخ به این فراخوان، قرار دادن دسته‌های گل مقابل مساجد را آغاز کرده اند.



تظاهرات در روستاها و شهرهای مختلف بحرین در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به یک کودک بحرینی و مجروح کردن او با اشیاء برنده، همچنان ادامه دارد.



یک فعال سیاسی بحرینی، با اشاره به حمایت همه جانبه آمریکا از پادشاه بحرین برای نجات رژیم آل خلیفه تاکید کرده بود تعرض به کودک بحرینی در راه مدرسه یک روز پس از سخنرانی پادشاه صورت گرفت.



از سوی دیگر دبیر‌کل تجمع ملی دمکراتیک بحرین با اشاره به اینکه جمعیتهای سیاسی برای گفتگو با آل خلیفه پیش شرط هایی دارند، گفت: همه بحرینی‌ها درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگونه سازشی با آل‌خلیفه ابتدا باید به همه پرسی مردم بحرین گذاشته شود.