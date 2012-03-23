به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستانهای اصفهان در نخستین نماز جمعه سال 91 پیرامون شعار امسال و تبیین روشهای عملیاتی کردن دستور رهبر معظم انقلاب سخنرانی کردند که در ادامه می‌خوانید .

عزت ملی در گرو تولید حداکثری و مصرف حداقلی است

حجت‌الاسلام علی احتشام در نخستین خطبه‌سیاسی نماز جمعه سال 91 با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: امروز نیاز عزت و عظمت ملی ما در این است که از نظر تولید ملی در اوج و از حیث مصرف ملی در کم‌ترین حد ممکن باشیم .

وی با بیان اینکه مصرف کالای خارجی شرم ملی به دنبال دارد افزود: استفاده از کالای خارجی حتی اگر از نظر کیفیت نیز بالاتر از کالای داخلی باشد به هیچ عنوان زیبنده نیست چرا که به دور از انصاف است که کارخانه‌های بیرون مرزها را رونق بخشیم و در عوض کارگران و کارخانه‌های کشورمان با مشکل روبرو باشند .

امام جمعه موقت کاشان بر فرهنگ‌سازی جهت مصرف کالاهای داخلی تأکید کرد و مسئولیت رسانه‌ها را در ترویج این فرهنگی و تبلیغ این امر متذکر شد .

احتشام با تأکید بر اینکه برای فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی، مسئولان باید از خود و خانواده‌شان شروع کنند تصریح کرد: نباید به گونه‌ای باشد که مسئولانی که همه را به مصرف کالای داخلی سفارش می‌کنند در اداره، خانه یا خانواده‌شان حتی در ساده‌ترین موارد کالای خارجی بر کالای داخلی ارجحیت می‌دهند .

احتشام سپس به ذکر نمونه‌های دیگری از ابرقدرتی ایران در مقایسه با کشوری مثل آمریکا پرداخت و گفت: ما ابرقدرتیم یا آمریکا که وقتی تهدید به بستن تنگه هرمز کردیم رئیس جمهور ایالات متحده مجبور شد نامه‌ای ملتمسانه به رهبر عزیز ما بنویسد .

امام جمعه موقت کاشان خطاب به دشمنان ملت ایران گفت: بترسید از روزی که خشم ملت ایران در زیر لوای ولایت فقیه خروشی سهمگین جاری کند و این خروش با تبعیت از فرهنگ عاشورایی و زهرایی دمار از روزگارتان در آورد .

وی همچنین با اشاره به ولادت حضرت زینب (س)، پرستاران را قشری زحمت‌کش دانست که تلاش و کوششان در درگاه الهی اجری عظیم به دنبال دارد.

مسئولان شعار سال جدید را در عمل دنبال کنند

حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان به مناسبتهای هفته پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: نهم فروردین سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) است که سالروز ولادت این بزرگوار به دلیل پرستاری ایشان از اطفال بازمانده از کاروان کربلا و امام زین‌العابدین (ع) به نام روز پرستار نام‌گذاری شده است .

وی به سالروز قیام مردم یزد و به شهادت رسیدن جمعی از مردم در این جریان اشاره کرد و گفت: 10 و 11 فروردین ماه سال 58 سالروز برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران بود که مردم با رای 98 درصدی خود، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند .

امام جمعه اردستان در ادامه به نامگذاری سال جدید به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی اشاره کرد و گفت: مردم و مسئولان این شعار را در عمل دنبال کنند و فقط به فکر تابلو کردن آن نباشند .

دهشیری خواستار توجه به محتوای نام‌گذاری سال جدید و کاربردی کردن آن شد و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری ملی مدنظر مدیران قرار گیرد و تولیدکنندگان هم به کیفیت اجناس خود غنای بیشتری دهند .

تداعی معاد بزرگترین موهبت بهار است

حجت الاسلام اصغر قائمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: فرا رسیدن سال جدید به همگان این نکته را یاد آور می‌شود که جوانان ما به سوی پیری و سال خوردگان ما به سوی مرگ و سپس حیات جاویدان در حرکت هستند .

امام جمعه موقت شهرضا با تشریح اهمیت ترویج صله رحم در جامعه تصریح کرد: با آغاز سال جدید باید با ایثار و گذشت تلاش کنیم که اختلافات و کدورت‌های بی‌دلیل و بی‌مورد از بین مردم رخت بربندد و در این بین احترام و تکریم بزرگان را در نظر داشته باشیم .

وی با اشاره به لزوم ایجاد شور و نشاط در بین مردم تصریح کرد: نشاط و خوشحالی حقیقی در سایه عبادت پروردگار و ترک گناهان حاصل می‌شود و باید این نکته را دانست که نشاط کاذبی که از راه موسیقی‌های مخرب به دست می‌آید تخریب اعصاب و روان را در پی دارد .

خطیب جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: باید تلاش کنیم که از ابتدای سال جدید با جلوگیری از اسراف‌های بی‌دلیل و کمک به مستضعفان در راستای نیل به اهدافی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند گام بر داریم .

وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه فرهنگ در جامعه اظهار کرد: امروز تمامی دشمنان در تلاش‌اند تا از شیوه‌های مختلف در بین مردم ما و جوانان رسوخ کنند و از تمامی ابزارها هم استفاده می‌کنند که در این بین هوشیاری خانواده‌ها نقش به سزایی ایفا می‌کند .

قائمی اضافه کرد: در حال حاضر گروه‌های شیطانی از قبیل وهابیون تحت نظر انگلیسی‌ها در منطقه عربستان فعالیت می‌کنند و حتی خود عربستان را گرفتار مشکلات عدیده کرده‌اند .

وی ادامه داد: سران یهودی زاده آل سعود باید بدانند که به زودی جهانیان شاهد سقوط آنها هستند .

ارتقای کیفیت لازمه حمایت از تولید ملی است

حجت الاسلام علی ناصریان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آران و بیدگل اظهار داشت: دشمنان فعالیتهای چند جانبه ای را برای به زانو در آوردن کشور در عرصه‌های مختلف آغاز کرده‌اند .

وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها مختلف نفتی و تکنولوژی از سوی غرب بر علیه ایران، افزود: نام‌گذاری امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه داخلی از سوی رهبر معظم انقلاب، ادامه راه جهاد اقتصادی است .

امام جمعه موقت آران و بیدگل تاکید کرد: اقشار مختلف مردم و مسئولان بایستی با توجه بیشتر به کالاها و تولیدات داخلی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم، در راه تحقق شعار امسال قدم بر دارند .

وی با اشاره به اینکه عرضه کالاهای بی کیفیت از سوی تولید کنندگان داخلی بدون تردید جایگاهی در فرمایشات مقام معظم رهبری ندارد، تصریح کرد: افزایش تولید ملی در سایه ارتقای کیفیت کالاهای داخلی امکان پذیر است و تولید کالای با کیفیت از مصادیق رعایت تقواست .

ناصریان بهبود کیفیت در کالاهای داخلی را زمینه افزایش برکت در کسب و کار دانست و گفت: متأسفانه برخی برای سودجویی خود و با تولید کالاهای کم کیفیت، موجب خدشه وارد شدن بر اعتبار تولیدات کشور می‌شوند .