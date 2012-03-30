145 کشته و زخمی حاصل تصادفات جاده ای هرمزگان

سرهنگ علی مجیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تصادفات جاده ای در استان هرمزگان در تعطیلات نوروز امسال، اظهار داشت: از ابتدای طرح نوروزی نیروی انتظامی یعنی از 25 اسفند ماه سال 90 تا امروز 95 فقره تصادف منجر به جرح و 24 فقره تصادف منجر به فوت در جاده های برون شهری استان هرمزگان واقع شده است.

وی ادامه داد: این میزان تصادفات نشان دهنده افزایش 19 درصدی تصادفات منجر به فوت و افزایش 34 درصدی تصادفات جرحی در جاده های استان هرمزگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

فرمانده پلیس راه هرمزگان با اشاره به مرگ 30 نفر در تصادفات برون شهری هرمزگان طی تعطیلات نوروز، بیان داشت: بر اثر تصادفات برون شهری استان هرمزگان در تعطیلات نوروز متاسفانه 115 نفر مجروح و 30 نفر نیز جان خود را از دست داده اند که این رقم نشان دهنده افزایش 36 درصدی تعداد کشته شدگان نسبت به مدت مشابه گذشته است.

مجیدزاده افزود: بیشتر حوادث جاده ای در هرمزگان به ترتیب در محورهای بندرعباس به گهکم، محورهای شرقی هرمزگان و محورهای غربی هرمزگان اتفاق افتاده است.

وی سرعت غیرمجاز را یکی از دلایل اصلی وقوع این تصادفات عنوان کرد و اظهار داشت: سرعت غیرمجاز، خواب آلودگی و عدم رعایت فاصله طولی از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات برون شهری در هرمزگان طی تعطیلات نوروز بوده اند.

فرمانده پلیس راه هرمزگان با اشاره به ادامه داشتن طرح نوروزی پلیس تا پایان تعطیلات، عنوان کرد: بیش از 300 نیروی پلیس و 50 گشت محسوس و نامحسوس تا پایان تعطیلات بر وضعیت ترافیکی جاده های استان هرمزگان نظارت می کنند.