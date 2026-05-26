اعمال قانون یک دستگاه خودرو سمند با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راه استان هرمزگان روز گذشته حین گشت زنی و نظم بخشی ترافیکی در محور سیریک_ جاسک به یک دستگاه خودرو سواری سمند که با ۱۹۰ کیلومتر سرعت در حرکت بود، دستور توقف دادند.

وی افزود: خودرو مورد نظر متوقف و جهت اعمال قانون و سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال گردید.

رئیس پلیس راه هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: سرعت، هیجان انگیز است اما کنترل آن در جاده ها امری کاملا ضروری است چرا که رانندگی با سرعت مطمئنه نه تنها جان راننده و سرنشینان خودرو، بلکه جان دیگران را نیز حفظ می‌کند .