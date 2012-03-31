آمادگی 10 پایگاه آتش نشانی آمل در روز طبیعت

شیرزاد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آمل برای افزایش ضریب ایمنی و آرامش خاطر شهروندان و ارائه خدمات مطلوب، برنامه های ویژه ای اجرا میکند.
وی افزود: آتشنشانان آمل در روز طبیعت با تجهیزات ایمنی و دهها دستگاه خودرو و موتورسیکلت آتشنشانی و نجات، آماده خدمت رسانی خواهند بود.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل تصریح کرد: آتشنشانان آمل در روز طبیعت با استقرار در بیش از 10 پایگاه موقت و سیار در خیابانها و تقاطعهای اصلی شهر، پارکها، ورودی و خروجی بزرگراهها و دیگر مناطق شهری از جمله مراکز فرهنگی و تفریحی، محدوده این شهرستان را در پوشش ایمنی خود قرار می دهند.
محمدزاده اضافه کرد: ایستگاههای آتشنشانی مناطق مختلف آمل در روز طبیعت نظیر دیگر روزهای سال، فعالیتها و برنامههای عادی خود را انجام میدهند.
وی افزود: آتشنشانان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل برای اجرای عملیات امداد و نجات در صحنه حوادث احتمالی، آمادگی کامل دارند.
پارکهای جنگلی میرزا کوچک خان، هلومسر، بلیران، زیارو و دهها پارکهای جنگلی ونیز بوستانهای جنگلی و محله ای در شهرستان آمل پذیرای جمع زیادی از مسافران و میهمان نورزی و نیز مردم این شهرستان در روز طبیعت است.
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