۲ طرح خدماتی و ورزشی شهری در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرماندهی عملیات و سالن ورزشی بدنسازی سازمان آتش‌نشانی شهرداری آمل عصر دوشنبه هفتم مهر با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مدیران اجرایی شهرستان افتتاح شد.

شهردار آمل در این مراسم با بیان اینکه مرکز فرماندهی عملیات از مجهزترین مراکز در میان آتش‌نشانی‌های منطقه محسوب می‌شود، اظهار داشت: این مرکز با بهره‌گیری از دوربین‌های ترافیکی سطح شهر، امکان هدایت سریع‌تر خودروهای عملیاتی را فراهم می‌کند.

علی داودی همچنین از بازسازی و تجهیز سالن بدنسازی این سازمان خبر داد و گفت: این مجموعه پس از سال‌ها بلااستفاده بودن، با امکانات کامل ورزشی برای ارتقای آمادگی جسمانی و نشاط نیروهای امدادی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به هزینه ۳۰ میلیارد ریالی برای اجرای این دو طرح افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و لجستیکی آتش‌نشانی در حقیقت سرمایه‌گذاری برای امنیت و آرامش شهروندان به شمار می‌رود.

افتخار ملی برای آتش‌نشانی آمل

رئیس شورای اسلامی شهر آمل نیز در این مراسم ضمن تبریک روز ملی آتش‌نشانی، گفت: راه‌اندازی باشگاه ورزشی در محدوده این سازمان یک ضرورت برای حفظ آمادگی روحی و جسمی آتش‌نشانان بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

حسن مجیدی‌کیا با اشاره به مرکز پایش تصویری و عملیات آتش‌نشانی آمل، این طرح را ویژه و افتخارآمیز دانست و افزود: معدود شهرهایی در کشور دارای چنین مرکز کنترل عملیات و پایش تصویری هستند و آمل امروز به‌عنوان یکی از شهرهای پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود.

وی تاکید کرد: این مرکز نقش مؤثری در تسریع حضور خودروهای عملیاتی در زمان حوادث دارد و می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

مجیدی‌کیا خاطرنشان کرد: برای اجرای این دو پروژه با مدیریت شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل حدود ۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافت.

شهر آمل با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر دارای چهار ایستگاه آتش‌نشانی شهری است.