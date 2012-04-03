به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که با تکنیک گواش روی مقوا و سبک سقاخانهای و در ابعاد 41 در 27/5 سانتیمتر خلق شده، در نوروز امسال برای نخستینبار در معرض دید عموم قرار گرفته است.
ژازه تباتبایی (طباطبایی) در سال ۱۳۰۹ در تهران به دنیا آمد. وی نقاش، مجسمهساز، شاعر و نمایشنامهنویس بود. آنطور که گفته میشود؛ شهرت امروز او بیشتر برای فیگورهای خلاقانه و مجسمههای فلزی است که با جفتکاری (اَسِمبلاژ) قطعات فلزی ماشینآلات صنعتی و اتومبیلها ساخته است.
سبک او به هنر سقاخانهای نزدیک است و شیرزن و خورشید از موضوعاتی است که اغلب در کارهای وی تکرار میشوند؛ به همین دلیل از او به همراه تنی چند از نقاشان معاصر ایرانی بهعنوان پیشگامان مکتب سقاخانه در ایران یاد میشود که در اوایل دهه 40 شکل گرفت و شاید نخستین مکتب نقاشی منسجم ایرانی باشد.
تباتبایی بیش از 40 جلد کتاب شامل داستانهای فولکلور، رمان، شعر، نقدهای هنری و نمایشنامه منتشر کرده است. پایهگذاری و مدیریت گالری هنر مدرن ایران یا گالری هنر جدید از جمله اقدامات موثر ژازه تباتبایی در عرصه هنرهای تجسمی ایران محسوب میشود.
ژازه اولین داستان خود را بنام شن و نی در دوازده سالگی نوشت و سپس به دیگر رشتههای هنری دست یافت. سپس نمایشنامههایی مانند شکوفههای پژمرده، لرد چیچی یانف، جای پا و آقاموچول را نگارش کرده و خود نیز کارگردانی کرد و در کانون پیشاهنگ به روی صحنه آورد. در سال ۱۳۲۵ داستان پسر کوچک را چاپ کرد.
او در سال ۱۳۲۹ از هنرستان هنرپیشگی دیپلم گرفت و اولین نمایشگاه نقاشی خود را که نقاشیهایی با سبک مینیاتور بودند برپا کرد. ژازه تباتبایی در سال ۱۳۳۳ در رشته کارگردانی و مبانی تئاتر در دانشکده ادبیات ایران شاگرد اول شد و نمایش پیراهن ملوانی را به صحنه آورد.
در سال ۱۳۳۹ دوره نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبا بهپایان رساند و نگارخانه هنر جدید را بنیاد نهاد که اولین نگارخانه در ایران بهشمار میرفت.
آثار نقاشی و مجسمههای ژازه در موزهها و کلکسیونهای شخصی مانند موزه لوور در پاریس، موزه متروپولیتن نیویورک، موزه هنرهای معاصر تهران، نگارخانه سیحون در تهران، پریوات کلکسیون در آلمان، مجموعه شخصی امیرعباس هویدا و مجموعه شخصی جیمی کارتر قرار دارند.
علاقهمندان برای بازدید از این اثر میتوانند تا 20 فروردینماه همه روزه از ساعت 9 تا 18و30 دقیقه به کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند.
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