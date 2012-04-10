سمنان و دامغان پیشرو در واگذاری مسکن مهر

اسماعیل صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تحویل 25 هزار و 590 واحد مسکن مهر در سال جاری در استان سمنان، گفت: از این تعداد 17 هزار و 90 واحد در شش ماهه اول امسال و هشت هزار و 500 واحد در شش ماهه دوم تحویل متقاضیان می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم جشن خانه دار شدن متقاضیان مسکن مهر را در شش ماهه اول امسال برگزار کنیم.

صادقی از پرداخت 155 هزار و 455 میلیون تومان تسهیلات آماده سازی و بیش از 585 میلیارد تومان تسهیلات مسکن برای اجرای پروژه های مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: شهرستان های سمنان و دامغان در واگذاری واحدهای مسکونی پیشرو هستند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان افزود: با تمهیدات انجام شده در شهرستان شاهرود هم امسال تعدادی از واحدهای مسکونی مهر برای تحویل به متقاضیان آماده می شود.

صادقی با بیان اینکه بیش از 450 واحد مسکونی بدون متقاضی در استان سمنان وجود دارد گفت: متقاضیانی که تاکنون برای تحویل مسکن مهر ثبت نام نکرده اند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم به اداره های مسکن و شهرسازی شهرستانها مراجعه کنند.



