  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۴

واگذاری زمین رایگان به ۲۵۵۵ خانواده دارای ۳ فرزند در سمنان

واگذاری زمین رایگان به ۲۵۵۵ خانواده دارای ۳ فرزند در سمنان

سمنان-مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از ثبت‌نام چهار هزار متقاضی در طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: برای دو هزار و ۲۵۵خانواده دارای سه فرزند و بیشتر، زمین رایگان تخصیص یافت.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح جوانی جمعیت نهضت ملی مسکن توضیح داد: در بحث واگذاری زمین رایگان به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، اقدامات خوبی در استان سمنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح تاکنون در شهرستان های تابعه راه و شهرسازی استان سمنان سه هزار و ۹۷۰ نفر نام نویسی کرده اند، افزود: دو هزار و ۲۵۵ متقاضی تائید نهایی شده و مشمول واگذاری زمین هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه یک هزار و ۹۱۱ مورد تخصیص اراضی به خانواده های مشمول در شهرستان های تابعه این اداره کل انجام شده است، گفت: یک هزار و ۲۶۳ مورد نیز از این تعداد به قرارداد ساخت منجر شده است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه در دامغان که گلایه هایی از سوی برخی مردم مطرح شده، یک هزار و ۵۰ مورد تائید نهایی متقاضیان مشمول صورت گرفته است، بیان کرد: از این تعداد ۷۵۰ مورد تخصیص زمین صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۴۵ متقاضی نیز در شهرستان دامغان از متقاضیان سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ هنوز در صف هستند، افزود: پیگیر هستیم که این تعداد را نیز تخصیص زمین داشته باشیم.

کد مطلب 6854580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها