واگذاری زمین رایگان به ۲۵۵۵ خانواده دارای ۳ فرزند در سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح جوانی جمعیت نهضت ملی مسکن توضیح داد: در بحث واگذاری زمین رایگان به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، اقدامات خوبی در استان سمنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای طرح تاکنون در شهرستان های تابعه راه و شهرسازی استان سمنان سه هزار و ۹۷۰ نفر نام نویسی کرده اند، افزود: دو هزار و ۲۵۵ متقاضی تائید نهایی شده و مشمول واگذاری زمین هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه یک هزار و ۹۱۱ مورد تخصیص اراضی به خانواده های مشمول در شهرستان های تابعه این اداره کل انجام شده است، گفت: یک هزار و ۲۶۳ مورد نیز از این تعداد به قرارداد ساخت منجر شده است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه در دامغان که گلایه هایی از سوی برخی مردم مطرح شده، یک هزار و ۵۰ مورد تائید نهایی متقاضیان مشمول صورت گرفته است، بیان کرد: از این تعداد ۷۵۰ مورد تخصیص زمین صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۴۵ متقاضی نیز در شهرستان دامغان از متقاضیان سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ هنوز در صف هستند، افزود: پیگیر هستیم که این تعداد را نیز تخصیص زمین داشته باشیم.