داریوش معمار دبیر مجموعه «نگاه تازه شعر» انتشارات نگاه، در اینباره به خبرنگار مهر گفت: در مراسمی که چهارشنبه هفته آینده در فرهنگسرای سرو برگزار میشود، نخستین کتابهای مجموعه «نگاه تازه شعر» رونمایی میشوند.
به گفته وی، این مراسم از ساعت 17 تا 19 روز چهارشنبه هفته آینده 30 فروردین با حضور سرایندگان برخی از این دفترهای شعری و نیز برخی از شاعران و منتقدان ادبی کشور در فرهنگسرای سرو (جنب پارک ساعی) برگزار میشود.
معمار افزود: در مراسم رونمایی از کتابهای مذکور، علیرضا رئیس دانا (مدیر نشر نگاه) و اردشیر رستمی (مدیر هنری مجموعه «نگاه تازه شعر») سخنرانی و رضا حیرانی، شهین خسروینژاد، فریاد شیری (سرایندگان 3 کتاب از 4 کتاب اخیر) و نیز علی اسداللهی، بکتاش آبتین و واهه آرمن شعرخوانی میکنند.
انتشارات نگاه که حدود دو دهه است مجموعه شعر شاعران معاصر ایران را به صورت کلیات شعر منتشر میکند، چندی پیش انتشار مجموعه تازهای را با عنوان «نگاه تازه شعر» ویژه شعر شاعران جوان آغاز کرد و چهار عنوان از آن را به زیر چاپ برد.
نظر شما