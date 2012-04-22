به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی شهرک صنعتی پیشوا در زمینی به مساحت 1150 هکتار شروع شده و زمین صنعتی آن برابر 270 هکتار و تاکنون 15.82 هکتار آن واگذار و 254.18 هکتار آن باقیمانده است.

وجود شش حلقه چاه آب، شبکه گازرسانی به طول 30 کیلومتر و داشتن فضای سبز به مساحت 16 هکتار از مزایایی شهرک صنعتی پیشوا برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

امتیازهایی که باعث جذب سرمایه گذار و پیشرفت شهرک صنعتی پیشواست

نزدیکی به تهران و همجواری با شهرهای ورامین، پیشوا و شریف آباد، مجاورت با شبکه راههای سراسری از طریق محورهای تهران - مشهد و تهران - ورامین، مجاورت با راه آهن سراسری و نزدیکی به ایستگاه راه آهن ورامین و پیشوا از جمله امتیازهایی است که باعث جذب سرمایه گذار و پیشرفت این شهرک است.

صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، سلولزی، نساجی، فلزی،کانی غیر فلزی و صنایع تبدیلی برای ایجاد واحدهای خود در این شهرک مشغول به فعالیت هستند.

سال گذشته مراسم کلنگ زنی برای ساخت بخش مکانیکال ایستگاه گاز این شهرک، با حضور معاون برنامه ریزی استانداری تهران، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و برخی از مقامات منطقه برگزار شد.

این ایستگاه CGS پس از نصب تجهیزات و راه اندازی، شبکه ای به طول 33.1 کیلومتر را که از محل بودجه داخلی شرکت شهرکهای صنعتی تهران بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه، تحت نظارت معاونت فنی شرکت شهرکهای صنعتی تهران به اتمام رسیده را تغذیه می کند.

مدیر شهرک صنعتی پیشوا در خصوص این شهرک تازه تأسیس به خبرنگار مهر گفت: یکی از عوامل جذب سرمایه گذار به این شهرک وجود آب کافی و مناسب برای استقرار کارخانجات مواد غذایی و سلولوزی است.

بهاره حاجی زاده افزود: در حال حاضر هشت کارخانه مشغول به فعالیت هستند و برای احداث کارخانجات دیگر نیز پتانسیلهای کافی ومناسب در این شهرک وجود دارد.

تسهیلات ویژه برای جذب سرمایه گذاران

وی بیان داشت: از امتیازهای ویژه ای که برای جذب سرمایه گذار به این منطقه صورت گرفته است ، لزوم پرداخت 10 درصدی هزینه برای خرید زمین و تقسیط 42 ماهه برای رفاه سرمایه گذاران است.

همچنین در راستای تحقق شعار ملی امسال با عنوان" تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و برای اختصاص هزینه بیشتر سرمایه گذاران به بحث تولید، 15 درصد تخفیف در واگذاری زمین به انها صورت می گیرد.

لزوم رسیدگی مسئولان استانی به مشکلات شهرک

در کنار مزیتها و پتانسیلهای بالقوه برای جذب سرمایه گذار در این شهرک، مشکلات و کمبودهایی نیز وجود دارد که باید حل شود تا جذب سرمایه گذاران افزایش یابد و این مهم با حمایت و رسیدگی مسئولان استانی انجام می گیرد.

یکی از مشکلات و موانع بر سر راه، جاده شریف آباد و پیشواست که مدت زمان طولانی است در دست تعمیر بوده و تسریع در تعمیر این جاده، موجب پیشرفت شهرک صنعتی خواهد بود.

این جاده، دو بانده بوده و برای رفت وآمد، مسیری بسیار خطرناک است و در مدت زمان تعمیر آن حتی یک باند نیز به آن اضافه نشده است.

نامناسب بودن این محور باعث به وجود آمدن مشکل در نقل و انتقال از کارخانجات شهرک صنعتی و عدم جذب سرمایه گذار در این منطقه می شود.

از سوی دیگر، یکی از راههای اصلی دسترسی به شهرک صنعتی پیشوا مدتهای مدیدی است که با تابلو "مسدود است"، دوستی دیرینه دارد!

گازرسانی به کارخانجات انجام نمی گیرد

با وجود احداث ایستگاه CGS، گاز رسانی به این شهرک صورت نمی گیرد و سوخت کارخانجات با گاز مایع و گازوئیل تأمین می شود.

برای تأمین هزینه سوخت و با توجه به افزایش قیمت گاز مایع و 9 برابر شدن آن، کارخانجات به ناچار، قیمت محصولات تولیدی را افزایش داده و در فروش آن با مشکل مواجه می شوند.

از امکانات اولیه برای آغاز فعالیتهای یک شهرک صنعتی مانند تلفن، گاز، آب، برق و تصفیه خانه فاضلاب فقط امتیاز آب و برق در شهرک صنعتی پیشوا وجود دارد.

خرید دو هزار خط تلفن در تمکن مالی شهرک نیست

مخابرات استان تهران در پاسخ به پیگیریهای مسئولان شهرک صنعتی مبنی بر استقرار ساختمان مخابرات در شهرک صنعتی پیشوا اعلام کرده است که در صورتی این ساختمان در شهرک مستقر خواهد شد که دو هزار خط از سوی شهرک خریداری شود ولی خرید این میزان خط در تمکن مالی شهرک نیست.

جالب اینجاست که در حال حاضر کارخانجات این شهرک صنعتی برای ارسال یا دریافت یک برگ نمابر یا قبول سفارشات، با مشکل روبرو هستند.

در چنین شرایطی، توقع حضور سرمایه گذاران قدرتمندتر و بزرگتر در این شهرک نوپا، خواسته ای بیهوده و غیرعملی به نظر می آید؛ این امر در شرایطی است که همین کارخانه های موجود نیز در حال آماده شدن برای رفتن به شهرکی پویاتر و پر امکانات تر هستند.

برای تأمین امکانات اولیه و ادامه فعالیتهای هشت کارخانه فعال و افزایش سرمایه گذاران در این شهرک، لازم است با توجه به شعار امسال مبنی بر "حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سرمایه ها و پتانسیلهای بالقوه این شهرک حمایت ویژه شده و حداقل مشکلات تأمین امکانات اولیه کارخانجات برطرف شود.

زینب علیدوستی