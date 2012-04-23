به گزارش خبرگزاری مهر، فالح فیاض ، مشاور امنیت ملی عراق صبح امروز با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه ای با وی گفت و گو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این دیدار با اشاره به ظرفیت های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق نقش همکاریهای راهبردی دو کشور در ثبات و پیشرفت منطقه را بسیار مهم دانست و بر آمادگی ایران برای انتقال تجارب و کمک به نظام امنیتی عراق، در شرایط پس از خروج اشغالگران، تاکید کرد.

مشاور امنیت ملی عراق نیز با تاکید بر اهمیت ویژه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقه ای و بین المللی عراق از ابتکار ایران برای برگزاری گفت و گو با گروه 1+5 در بغداد در تشکر کرد.

طرفین همچنین در خصوص راهکارهای گسترش مناسبات دوجانبه و منطقه ای به گفت و گو پرداختند.