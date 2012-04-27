آمریکا باید پیگیر جنایات سربازانش باشد/ انتقاد از تحریم واشنگتن علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "کنستانتین دولگوف" روز گذشته با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه روسیه به انتقاد از نقض حقوق بشر و تحریم فناوری های اطلاعاتی ایران و سوریه از سوی آمریکا پرداخت.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 23 آوریل دستور اجرایی را برای اعمال تحریم فناوری اطلاعاتی علیه ایران و سوریه در اعتراض به آنچه نقش حقوق اولیه انسانی خوانده، صادر کرد.

دولگوف در این بیانیه تاکید کرد که این سند اساسا با هدف افزایش فشار علیه دولت های مخالف آمریکا از طریق اعمال محدودیت در محصولات فناوری های پیشرفته صادر شده است.

هیچ کس به آمریکا این اجازه را نداده تا به عنوان یک داور بین المللی در امور حقوق بشر عمل کرده و با استفاده از حقوق خود کشوری را مجازات یا متهم کند. نماینده تام الاختیار روسیه در امور حقوق بشر

وی تاکید کرد که آمریکا بار دیگر با سر دادن شعار دفاع از حقوق بشر و دموکراسی بر اهداف سیاسی خود سرپوش گذاشت.

این مقام روسی گفت: این دستور اجرایی دنباله رو سیاست های غیرقابل قبول واشنگتن در قبال اتباع خارجی و اشخاص حقوقی است.

وی تاکید کرد: چنین تحریم های یکجانبه ای که از سوی دولت آمریکا و کنگره اعمال می شود، غیرقابل قبول بوده و پیامدهای غیرقابل پیش بینی را در بر داشته و نگرانی های جدی را به همراه دارد.

کنستانتین دولگوف گفت: این اقدامات در تضاد با استانداردهای بین المللی بوده و تلاشها را برای حل مسائل منطقه به ویژه در سازمان ملل تضعیف می کند.

وی تاکید کرد: هیچ کس به آمریکا این اجازه را نداده تا به عنوان یک داور بین المللی در امور حقوق بشر عمل کرده و با استفاده از حقوق خود کشوری را مجازات یا متهم کند.

کنستانتین دولگوف گفت: این درحالیست که مقامات آمریکایی باید پیگیر جنایات سربازان خود در ارتباط با نقض حقوق بشر در سراسر جهان از شکنجه زندانیان در "گوانتانامو" و "ابوغریب" و کشتار افراد بی گناه باشند.

وی در پایان بکارگیری معیارهای دوگانه را در زمینه حقوق بشرغیر قابل قبول خواند و گفت: چنین رویکردی از سوی روسیه و بیشتر جامعه جهانی رد می شود.

سخنگوی سازمان عفو بین الملل نیز اخیرا با اشاره به رفتار دوگانه آمریکا در مسئله حقوق بشر و تاکید بر اینکه ایالات متحده تنها زمانی که به نفعش است دم از این مسئله می زند از نقض گسترده حقوق بشر توسط واشنگتن در به اصطلاح مبارزاتش با تروریسم خبر داده است.

بر اساس ارزیابی سازمان عفو بین الملل یکی دیگر از نمونه های نقض حقوق بشر توسط آمریکا در مسیر به اصطلاح مبارزه با تروریسم سیاست اعدام های غیر قانونی است که توسط بیل کلینتون مرسوم شده و به وسیله جرج بوش ادامه پیدا کرده و در زمان اوباما دامنه آن گسترش یافت.

بر این اساس در سالهای نود بدون اینکه آمریکا در حالت جنگ قرار گرفته باشد کارخانه ای در سودان را به این دلیل که احتمال می داد در آنجا مواد سمی وجود دارد بمباران کرد.

امروزه نیز سالانه تنها در پاکستان حدود صدها نمونه از چنین حملات هوایی از طرف آمریکا شکل می گیرد. ایالات متحده در توجیه این حملات مظنون بودن به تروریست ها را بهانه می کند که اغلب با واقعیت منطبق نیست.