پایان هشتمین سوگواره ملی تعزیه در وراوی با «قیام مختار»

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره سوگواره کشوری تعزیهخوانی میدانی در شهر وراوی شهرستان مهر با حضور گروههای برتر تعزیه از چند استان کشور و استقبال گسترده مردم به کار خود پایان داد.
مهدی احمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در آیین اختتامیه این رویداد با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه ایرانی گفت: فرهنگ عاشورا در خون ایرانیان جریان دارد و همواره سرچشمهای برای ایستادگی ملت در برابر ظلم و عامل اصلی اتحاد و انسجام ملی بوده است.
وی با تأکید بر پیوند میان الگوی ایستادگی حسینی (ع) و روحیه مقاومت ملت ایران افزود: همانگونه که امام حسین (ع) در برابر حاکمان فاسد ایستاد و از بیعت با باطل سر باز زد، رهبری شهید ایران نیز در برابر زیادهخواهیها تن به ذلت نداد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، پیوند جامعه با فرهنگ عاشورا را یکی از نقاط قوت و قدرت ملت ایران دانست و گفت: این فرهنگ میتواند زمینهساز تقویت روحیه ایستادگی، مقاومت و مقابله با ظلم در جامعه باشد.
احمدی همچنین با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در تربیت نسلهای آینده بیان کرد: هیئتها باید به کانون کادرسازی و بستری برای خیزش علیه جلوههای مختلف ظلم و ستم تبدیل شوند.
وی حضور آگاهانه اقشار مختلف جامعه در عرصههای مبارزه و ایثار را ضروری دانست و بر نقش بانوان در کنار خانوادهها در ترویج فرهنگ عاشورا و مقاومت تأکید کرد.
در ادامه آیین اختتامیه ، گروه تعزیهخوان «فدکالزهرا» از شهرستان لامرد با اجرای تعزیه «قیام مختار» به اجرای ویژه برنامه پایانی این سوگواره پرداخت.
این اجرا با استقبال گسترده مردم و حضور بیش از هزار نفر از علاقهمندان به هنرهای آیینی همراه شد.
هشتمین دوره سوگواره کشوری تعزیه در شهر وراوی از ۱۶ تا ۲۳ مردادماه و به مدت هشت شب برگزار شد و هشت گروه تعزیه از استانهای فارس، بوشهر، یزد، تهران و چهارمحال و بختیاری در آن به اجرای برنامه پرداختند.
در پایان این مراسم و در محل تعزیهخوانی مهدیه شهر وراوی، از گروههای برتر هشتمین سوگواره ملی تعزیه با اهدای لوح سپاس و تندیس این رویداد تجلیل شد.
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