آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ از اول شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی امروز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)

الف) تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان:

ایندسته از پذیرفته شدگان نهایی لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت نام (علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه) از روز یکشنبه اول شهریورماه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.

ب) مدارک لازم برای ثبت نام:

۱_ اصل مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای قید شده است.

پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای نیستند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مذکور را با محتوای فرم ذیل اطلاعیه ثبت نام تکمیل و پس از تأیید مؤسسه محل تحصیل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولی ارائه کنند.

بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ به تاریخ ١٣٨٣/٠٧/٢٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه های علمیه که براساس مدرک صادر شده، دوره سطح ٣ را گذرانده اند یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می شوند، باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه های علمیه صادر شده است در اختیار داشته باشند. این دسته از پذیرفته شدگان، مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی هستند.

دارندگان مدارک تحصیلی معادل باید حائز شرایط «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره ٢/۷۷۶۳۳ به تاریخ ٩٢/۵/٢٨ توسط معاونت آموزشی وزارت علوم به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است، باشند.

آن دسته از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ به تاریخ ١٣٧٧/٠٩/٠٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، در شمول این مصوبه قرار می گیرند.

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سال های ١٣٧٧ تا ١٣٨١ به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیلات

مصوبه شماره ٢/۷۷۶۳۳ به تاریخ ٩٢/۵/٢٨ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

۲_ همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی.

۳_ عکس تمام رخ ۴×٣ تهیه شده در سال جاری (به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه محل قبولی).

۴_ ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به مفاد بند «مقررات وظیفه عمومی» اشاره شده در لینک مندرج در صفحه ۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۵ مشخص کند (برای برادران).

۵_ متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) یا رزمندگان پذیرفته شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نیستند و ملاک عمل برای ثبت نام، همان عنوان درج شده در فایل اطلاعات ارسالی به دانشگاه ها است.

ج) نکات دیگر:

ثبت نام منحصراً در تاریخ های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شده صورت می پذیرد و عدم اقدام پذیرفته شدگان در تاریخ یا تاریخ های تعیین شده برای ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.

به پذیرفته شدگان توصیه می شود، اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه کنند.

در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا اطلاعات غلطی ارائه داده است و واجد شرایط نیست، قبولی وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

به اطلاع همه متقاضیان کدرشته محل های مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین می رساند، باتوجه به اعلام دانشگاه مذکور و طولانی شدن زمان مصاحبه متقاضیان، اسامی پذیرفته شدگان نهائی این دانشگاه، پس از وصول نمره مصاحبه و گزینش نهائی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده توسط دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریک از کدرشته محل های معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود.

از آنجائی که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شدگان دوره های دکتری (Ph.D) امکانپذیر نیست، درخواست های متقاضیان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.

بخش دوم: مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است برای اطلاع از تاریخ و نوع مدارک (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی در روز سه شنبه ۲۷ مرداد به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی azmoon.org مراجعه کنند.