جشنواره خلیج فارس اکوسسیتم جذاب منطقه را معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار بعد ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی بوم شناسی خلیج فارس، بیان داشت: برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس می تواند نقش مهمی در معرفی اکوسیستم این منطقه داشته باشد.

وی افزود: تنوع گونه های مختلف آبزی دراین منطقه و جزایر زیبا با گونه های کم نظیر جانوری جایگاه ویژه ای را به اکوتوریسم منطقه داده است که این ویژگی محیط طبیعی ویژه‌ای را به وجود آورده که در نوع خود بی نظیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اظهار داشت: در استان هرمزگان خصوصا در کرانه­های ساحلی مناطق چهارگانه شامل پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده، به همراه شش تالاب که چهار مورد آن بین­المللی و دو تالاب دیگر جزء منطقه حفاظت ­شده هستند.

به گفته وفادار پناهگاه حیات وحش جزیره شیدور،مناطق حفاظت­شده فارور، سراج،حرا، تالاب و ذخیره­گاه زیست­کره حرای قشم،تالاب بین­المللی دلتای رودشور، شیرین و میناب، تالاب مصب رودهای گز و حرا، آبسنگهای مرجانی،سواحل جزایر 14 گانه استان موجودات متنوعی را در اکوسیستم خود دارد که از اهم آن می‌توان به قارچها جلبک‌ها، صدفها، مرجانها ، خیارهای دریایی، مارهای دریایی، لاک‌پشتها، کوسه‌ها، انواع ماهی و میگو و پستانداران دریایی اشاره کرد.

وی با اشاره به وجود تنوع جغرافیایی منطقه خلیج فارس، عنوان کرد: موهبت خدادادی بدیع ترین چشم انداز های طبیعی راسواحل خلیج فارس را یکجا گرد آورده است. وجود این چنین مناظری ، وجود تپه های مرجانی جهت تفریح غواصا ن و حتی فرایند تخمگذاری و جوجه آوری لاک پشتاندریایی کمیاب می تواند در توسعه صنعت اکوتوریسم نقش مهمی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه با اشاره به جاذبه های زیست در حاشیه کرانه های نیلگون خلیج فارس یادآورشد: این مناطق دارای چشم اندازها و مناظر متنوعی است که جلوه هایی بکر و بدیع را در دیدگان هر صاحب ذوقی به تصویر می کشد.

وفادار وجود گونه های بی نظیر از جمله جیرفتی، هوبره، قمری، کوکر، دودوک و انواع پرندگان شکاری از جمله بالابان و شاهین و حواصیل ، قوچ و میش، کل و بز، جبیر ، خوک وحشی، گربه وحشی، کفتار، شغال، روباه و موش خرما ، خرگوش و همچنین انواع مار، آگاماها، بزمجه و لاک پشت دریایی که برای تخم گذاری به سواحل ماسه ای حاشیه جنوبی این منطقه مهاجرت می کند، ازجمله این گونه ها هستند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی خلیج فارس، توجه به ظرفیتهای اکو سیستم طبیعی خلیج فارس را مورد تاکید قرارداد و گفت: برگزاری این جشنواره در نوع خو داقدامی ستودنی است که می تواند نگاه همه جانبه ای را بر ظرفیت های جفرافیایی خلیج فارس در ایران اسلامی داشته باشد.