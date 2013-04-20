به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیرزاده در این خصوص گفت: شروع جشنواره های موضوعی خلیج فارس از استان کرمان با جشنواره موسیقی حماسی خلیج فارس است که از 29 فروردین در استان کرمان آغاز شده است.

وی افزود: امسال برای اولین بار تمام استان های کشور مشارکت جدی و حداکثری در جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس داشته اند و لازم است در این راستا از همه مدیرکل ها و دبیران جشنواره های موضوعی تشکر و قدردانی کنم.

دبیر سومین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس اذعان داشت: دبیرخانه دائمی جشنواره و ستاد مرکزی اطلاع رسانی آن در استان هرمزگان به عنوان میزبان اصلی جشنواره مستقر می باشد و دبیران جشنواره های موضوعی باید اطلاعات و اخبار خود را با دبیرخانه مرکزی هماهنگ و ارتباطی مستمر با این دبیرخانه داشته باشند.

امیرزاده به معرفی سایر جشنواره های موضوعی در استان های کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر خیابانی خلیج فارس(تهران)، عکس خلیج فارس(بندرعباس)، داوری کتاب سال خلیج فارس(بوشهر)، پویانمایی و انیمیشن خلیج فارس(اردبیل)، شعر آذری خلیج فارس(آذربایجان غربی)، شعر فارسی و عربی خلیج فارس(خوزستان)، نگارگری خلیج فارس(اصفهان)، شعر کردی خلیج فارس(ایلام)، موسیقی نواحی خلیج فارس(خراسان شمالی)، هنرهای تجسمی خلیج فارس(یزد)، کاریکاتور خلیج فارس(مرکزی)، خط، نقاشی، موسیقی و کُرال خلیج فارس(فارس)، جام دیجیتال خلیج فارس(گیلان)، متون ادبی خلیج فارس(کرمان جنوبی)، داستان نویسی خلیج فارس(کهکیلویه و بویراحمد)، مطبوعات خلیج فارس(کرمانشاه)، نماهنگ خلیج فارس(گلستان)، موسیقی حماسی خلیج فارس(کرمان)، شعر مازنی خلیج فارس(مازنداران)، خوشنویسی خلیج فارس(قزوین)، آواها و نواهای خلیج فارس(سیستان و بلوچستان)، طراحی و گرافیک خلیج فارس(خراسان جنوبی)، تئاتر ساحلی خلیج فارس(منطقه آزاد قشم)، فیلم کوتاه خلیج فارس(همدان)، کنگره علمی گذشته، حال و آینده خلیج فارس(چهارمحال و بختیاری)، خلیج فارس در آینه سفرنامه ها(سمنان)، پوستر خلیج فارس(لرستان)، متون نمایشی خلیج فارس(کردستان)، پژوهش ها از زیست محیطی خلیج فارس(محیط زیست هرمزگان) و تولیدات صدا و سیما با موضوع خلیج فارس(صدا و سیمای مرکز خلیج فارس)جشنواره های موضوعی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس هستند.

وی یادآور شد: اکثر جشنواره های موضوعی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی، هنری خلیج فارس در هفته اول اردیبهشت ماه در سراسر استان های کشور برگزار می شود و برگزیدگان در اختتامیه جشنواره که در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در بندرعباس برگزار می شود، حضور خواهند یافت.