ایران یک پارس جنوبی جدید در خوزستان کشف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت در حال حاضر حجم ذخایر گاز طبیعی ایران به بیش از 33 تریلیون متر مکعب رسیده که با این حجم ذخایر پس از روسیه، ایران جایگاه دومین دارنده ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است.

در حالی که فعالیت‎‌های اکتشافات جدید گاز طبیعی در بسیاری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان همچون امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی و کویت نتایج مطلوبی به همراه نداشته است اما ایران در کشف میادین گازی گوی سبقت را از رقبای منطقه‌ای خود ربوده است.

سال گذشته با کشف و شناسایی سه میدان و سازندهای مخزنی جدید در مجموع بیش از 847 میلیارد متر مکعب به ذخایر گاز طبیعی ایران افزوده شد که کشف این حجم گاز حدود سه برابر بیش از برنامه‌های مصوب شرکت ملی نفت ایران در سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه بوده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که فعالیت جدید اکتشافی در برخی از سازندهای مرزی در مناطق جنوب شرق کشور (استان خوزستان) منجر به کشف یک میدان نسبتا عظیم گاز طبیعی شده است.

سیدمحمود محدث مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر درباره جزئیات کشف این ذخایر جدید گاز طبیعی در سازند "ژوراسیک" یکی از میادین بزرگ نفت کشور در استان خوزستان، گفت: در این میدان نفتی تاکنون چاه‌های اکتشافی حفاری شده منجر به کشف ذخایر عظیم نفت سنگین و نیمه سنگین در سازندهای فهلیان، زبیر و گرگان شده است.

این مقام مسئول با اشاره به کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی در سازند ژوراسیک این میدان نفتی، تصریح کرد: بر این اساس توسعه فعالیت‌های مطالعاتی، زمین شناسی و حفاری در سازند ژوراسیک این میدان نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه به زودی حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در سازند ژوراسیک آغاز می شود، تاکید کرد: عمق چاه جدید به بیش از پنج هزار متر می رسد که با حفاری آن اطلاعات کامل تری از وضعیت مخزن، حجم ذخایر گاز طبیعی و برخی از مشخصات گاز حاصل خواهد شد.

این در حالی است که مطالعات اولیه انجام گرفته در سطح شرکت ملی نفت نشان می دهد که حجم ذخایر گاز طبیعی در این سازند مخزنی نزدیک به ذخایر گاز ایران در میدان پارس جنوبی است اما این موضوع هنوز به تایید رسمی مقامات وزارت نفت نرسیده است.

در صورت حفاری یک حلقه چاه جدید اکتشافی می‌توان درباره حجم دقیق ذخایر گاز طبیعی و مقایسه آن با ذخایر گازی ایران در میدان پارس جنوبی اظهار نظر کارشناسی شده‌تری ارائه کرد.

به گزارش مهر، میدان پارس جنوبی بزرگترین منبع گاز جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد.

مساحت این میدان گازی حدود 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز ایران را تشکیل می دهد.