شفیع آبادی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته آموزش گفت: هفته آموزش هفته بسیار خوبی است، امسال وزارت علوم ، کمی با تاخیر این هفته را عنوان کرد اما امیدواریم از سال آینده زودتر اعلام شود تا بتوانیم فعالیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه باید به آموزش و پژوهش به عنوان دو بازوی دانشگاه و آموزش عالی توجه ویژه ای شود و همه امکانات در خدمت این دو باشد، افزود: اینکه به آموزش توجه شده جای خوشحالی دارد، ما نیز در دانشگاه علامه به دنبال افزایش رشته هایی هستیم که برای جامعه کاربرد داشته باشند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: نیروی انسانی اولین عامل توسعه و خودکفایی مملکت است و این بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شده، هرچه دانشگاه‌ها به دنبال عملی و کاربردی کردن باشند، جامعه در آینده بهتر و پیشرفته تر می شود.

وی هدف از این برنامه را خدمت علم به رشد و توسعه جامعه عنوان کرد و گفت: دانشگاه‌ها را باید متوجه کنیم که علم باید در خدمت جامعه و رشد و توسعه آن باشد و از این نظر هفته آموزش می تواند راهگشا باشد.

شفیع آبادی با بیان اینکه دانشگاه ها استقبال خوبی از هفته آموزش به عمل آوردند درباره اقداماتی که در زمینه ارتقای آموزش در دانشگاهها باید انجام داد، گفت: باید برنامه های آموزشی دانشگاهها هر چند سال یکبار عوض شود، چراکه دنیا درحال تغییر است خیلی برنامه‌ها باید در دانشگاها مود بازنگری قرار گیرد، اکنون دانشگاه علامه در زمینه بازنگری برخی از برنامه ها مسئولیت دارد و باید آنها را بازنگری کرده و تحویل وزات علوم دهد، باید با علم روز پیش رفته و مطالب مهم را با علم و فرهنگ خود مطابقت دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر سیستم آموزشی ما خوب عمل کرده است چرا دانشجویان نمی توانند مطابق با مدرک خود کاری را انجام دهند، گفت: دلیل این امر این است که آموزش‌های ما نظری است و این ایرادی است که وجود دارد از این رو باید بیشتر به آموزش عملی پرداخت.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان ساخت: در برخی کشورها، اگر به آموزش نظری، عملی توام نمره 100 را اختصاص دهیم 80 نمره آن ویژه آموزش عملی و 20 نمره آن به آموزش تئوری اختصاص دارد این درحالی است که در کشور ما بالعکس این قضیه عمل می شود.

وی ادامه داد: باید به سمت آموزش های عملی حرکت کنیم و نیروهای ما باید در جایگاه و مراکزی که اقدام و عمل باهم انجام می شود، آموزش ببینند مشکل اینجاست که نهاد‌های جامعه با وزارت علوم و دانشگاه همکاری لازم را ندارند در جامعه ما کمتر بین دانشگاه و سازمان‌های دیگر ارتباط وجود دارد و باید روی این مساله کار شود و این نکته اساسی جامعه ما است.

به گزارش مهر، هفته گرامیداشت آموزش از 9 اردیبهشت آغاز شده و تا 14 اردیبهشت ادامه دارد. اولین روز این هفته با عنوان آموزش، فرهنگ و اخلاق حرفه ای، دومین روز آن با عنوان آموزش، کیفیت و چالشها و سومین روز با عنوان آموزش و شاگرد پروری نامگذاری شده است چهارمین روز این هفته نیز با عنوان 'آموزش و جامعه' نامگذاری شده است.