به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه "بازیگری در جریان محرک‌های محیطی، موسیقی، حرکت، دیالوگ" در خانه نمایش "آو" برگزار می‌شود. این کارگاه همراه با اجرای پایانی کارگاه "پرفورمنس فرش ایرانی" و زیر نظر گروه نمایشی آو خواهد بود.

این کارگاه از 16 تا 22 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و اجرای مدنظر نیز از 23 تا 29 اردیبهشت‌ماه به صحنه می‌رود. همچنین کارگاه آموزشی "تئاتر محیطی، نمایشنامه نویسی و ایده، کارگردانی و بازیگری" با سرپرستی آزاده گنجه از 16 تا 18 اردیبهشت‌ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

"پریماه در آسمان" به تالار هنر می آید

نمایش" پریماه در آسمان" نوشته مژگان قربانلو و به کارگردانی محمدرضا مالکی از امروز یکشنبه 10 اردیبهشت در تالار هنر به روی صحنه می رود. این نمایش داستان دختر بچه ای را روایت می کند که از آمدن فصل بهار ناراحت است چرا که او آدم برفی دارد...

محمدعلی حسینعلی پور، علی باروتی، سوده سعدایی، سیمین اسدی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به حضور سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، زیبا موسوی طراح لباس، محمدرضا جدیدی آهنگساز، هادی بادپا دستیار کارگردان، احسان نقابت طراح پوستر و بروشور و ایلیا شمس روابط عمومی نیز اشاره کرد.

"پریماه در آسمان" از روز یکشنبه 10 اردیبهشت ساعت 19:30 در تالار هنر روی صحنه می رود.

