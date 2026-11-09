محمد محمدی بریمانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دومین اردوی تیم ملی پس از عهده‌دار شدن هدایت آن است و در آستانه مسابقات جوانان برگزار می‌شود و کاروان ایران حدود ۱۰ روز آینده برای شرکت در رقابت‌ها به تاشکند ازبکستان اعزام خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت ورزشکاران افزود: جوانان بااستعدادی در تیم حضور دارند و برنامه ما این است که آنان را در این اردو به آمادگی مطلوب برسانیم؛ برخی از این ورزشکاران سابقه قهرمانی آسیا و نوجوانان جهان را در کارنامه دارند و امیدواریم با دعای خیر مردم، اردوی خوبی را پشت سر بگذاریم و نتایج درخشانی برای کشور کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی جودوی جوانان در خصوص فاصله جودوی ایران با سطح جهان و آسیا تصریح کرد: تعلیق ظالمانه چهارساله کشورمان، ما را از جودوی روز دنیا دور کرد؛ این رشته در سطح جهان بسیار پویا است و ما در این چهار سال مانند مسافری بودیم که از قطار توسعه پیاده شد، اما پیش از این نیز توانستیم پس از ۱۷ سال بی‌مدالی، به روزهای خوب بازگردیم و اکنون با حمایت فدراسیون و کادر فنی، مسیر درستی را در پیش گرفته‌ایم.

بریمانلو با اشاره به جایگاه خراسان شمالی در جودو خاطرنشان کرد: این استان همیشه جزو سه استان برتر کشور در رده‌های مختلف بوده و در حال حاضر نیز در بخش آقایان و بانوان جزو تیم‌های اول کشور است. برگزاری این اردو در بجنورد فرصت مناسبی است تا ورزشکاران مستعد استان از نزدیک با ملی‌پوشان تمرین کنند و به خودباوری لازم برای حضور در سطح اول کشور دست یابند.