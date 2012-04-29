به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج همیشه فارس ارومیه با بیان اینکه در سه دهه گذشته انقلاب اسلامی ایران تاثیر زیادی در معادلات جهانی داشته است افزود: امروز تمامی مردم جهان با تبعیت از فرهنگ ناب اسلامی ایرانی، سیاست های استکباری را به سخره می گیرند که باید این امر را مرهون انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بدانیم.

وی رهبری مقتدرانه، حضور مستمر مردمی و پیروی از آموزه های ناب اسلامی را سه رکن اساسی پیروزی ایران اسلامی در عرصه های مختلف ذکر کرد و گفت: تا زمانی که این سه رکن مهم و اساسی در صحنه باشند دشمنان یارای مقابله با ایران را نخواهند داشت.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه رشادتهای دلیرمردان ایرانی در 33 سال گذشته به ویژه دفاع مقدس را یادآور شد و اظهارداشت: در 200 سال گذشته در تمامی جنگ هایی که ایران با دیگر کشورها انجام داده بود، بخشی از خاک ایران به تصرف آنها درآمده و جدا شده که این امر برای اولین بار در دفاع مقدس انجام نشد.

جلال زاده افزود: تمامی ایرانیان بر سر آرمانها و اعتقادات ایرانی اسلامی خود ایستاده اند که ایستادگی بر سر نام و آرمان خلیج فارس نمادی از این پایداری تاریخی است.

وی اضافه کرد: باید این دلاوری ها و فداکاری های مردان ایران اسلامی را در سایه رهبری امام راحل و انقلاب شکوهمند اسلامی بدانیم و این موهبت الهی را برای همیشه شکرگزار باشیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عزم دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی از راههای مختلف، مقاومت مستمر در مقابل این دشمنی ها را وظیفه ای همیشگی برای هر ایرانی دانست و گفت: آنها خیلی دلشان می خواهد تا به بهانه های مختلف به ایران ضربه بزنند اما خودشان نیز می دانند به هیچ وجه نمی توانند به آمال و آرزوی خود دست یابند.

در این آیین، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری ویژه ای برای بزرگداشت روز ملی خلیج فارس اجرا شد.