جنگنده اف 15 متعلق به عربستان سعودی سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد : یک فروند جنگنده اف 15 سعودی سقوط کرد، اما خلبان آن نجات پیدا کرد.



این رسانه به نقل از یک منبع در وزارت دفاع عربستان اعلام کرد یک فروند جنگنده اف 15 در جریان برگزاری ماموریت آموزشی در شمال غربی عربستان سقوط کرد.



این منبع، زمان سقوط این جنگنده را شامگاه شنبه اعلام کرد و از نجات خلبان این جنگنده اف 15 خبر داد.



این منبع گفت : در حالی که یکی از جنگنده های نیروی هوایی عربستان در ماموریت آموزشی در منطقه شمال غربی در شامگاه شنبه(نهم اردیبهشت) بود، سقوط کرد و متلاشی شد، اما خلبان این جنگنده اف 15 توانست با چتر خود را نجات دهد.

