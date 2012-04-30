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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

اختصاصی مهر/

نخستین مانور اورژانس استان مرکزی با اتوبوس آمبولانس برگزار شد

نخستین مانور اورژانس استان مرکزی با اتوبوس آمبولانس برگزار شد

اراک- خبرگزاری مهر: نخستین مانور آموزشی و امدادی اورژانس استان مرکزی با اتوبوسهای حمل مصدوم (اتوبوس آمبولانس ) با همکاری 15 تن مسئول، بهیار و تنی چند از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور ابتدا نیروهای امدادی پس از ورود به صحنه حادثه به ارزیابی محل وقوع حادثه، تعداد مصدومین و درجه مصدومیت آنان پرداختند.

همچنین با عزیمت اتوبوس مخصوص حمل مصدوم به محل حادثه، اجرای عملیات تریاژ بیمارانبا توجه به درجه حساسیت و اورژانسی بودن، به آمبولانسهای موجود در محل یا اتوبوس آمبولانش منتقل شدند.

پس از پایان حمل مصدوم و امدادرسانی، مصدومین به بیمارستان امیرالمومنین انتقال یافتند و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شدند.

اتوبوس آمبولانس ظرفیت 13 بیمار دراز کش را دارد و می تواند با تمامی وسایل موجود در آن حتی عمل جراحی سرپایی نیز در آن انجام داد.

کد مطلب 1589758

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