محمد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی چادرهای عشایر، از طریق ساخت جایگاه‌های چادر عشایر در مراتع اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این طرح جایگاه استقرار چادرهای عشایر، تا ارتفاع یک متر بتون ریزی شده و ساختاری زیبا و بهداشتی برای محل استقرار چادرهای عشایر تهیه می‌شود.

فرماندار شهرستان اسفراین در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: با اجرای این طرح، تخریب سالیانه محیط زیست در مکان‌های استقرار چادر از بین می‌رود.

وی اذعان داشت: همچنین با اجرای این طرح ضمن رعایت مسائل بهداشتی زندگی عشایری، از ورود خزندگان و سایر حیوانات موزی به داخل چادر جلوگیری می‌شود.

فرماندار اسفراین با بیان اینکه احداث هر جایگاه چادر حدودا 17 میلیون ریال هزینه دارد، اظهار داشت: تاکنون 30 جایگاه چادر با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال احداث شده است.

محمدزاده افزود: در سال جاری نیز 100 جایگاه چادر در مناطق مختلف عشایری شهرستان اسفراین احداث می‌شود.

وی در ادامه گفت: برای احداث این تعداد جایگاه در این شهرستان مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی جذب شده است.