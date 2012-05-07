به گزارش خبرنگار مهر، در زمینه رمان ایرانی دو کتاب روح انگیز شریفیان یکی «کارت پستال» و دیگری «چه کسی باور میکند» جزو پرفروشترین رمانهای انتشارات مروارید در نمایشگاه امسال کتاب تهران بوده است.
به گفته مسئولان غرفه مروارید روزانه حدود 10 تا 15 نسخه از هر یک از این دو کتاب از سوی علاقه مندان خریداری میشود.
رمان «کارت پستال» که چاپ پنجمش هم اکنون در نمایشگاه عرضه میشود، برنده جایزه بنیاد گلشیری بوده است.
در بخش شعر ایرانی هم، گزیده اشعار فاضل نظری که چند روزی بیشتر نیست از زیر چاپ درآمده است، با استقبال خوب مخاطبان رو به رو شده و به گفته مسئولان غرفه مروارید، فروشش در رقابت تنگاتنگ با گزیده اشعار قیصر امین پور است.
این کتاب دربرگیرنده سه مجموعه شعر پیشین فاضل نظری شامل «اقلیت»، «گریههای امپراطور» و «آنها» به همراه بخش تازهها است. بخش اخیر (تازهها) تقریباً یک چهارم اشعار کتاب را در برمیگیرد و شعرهایی است که تاکنون منتشر نشدهاند.
گزیده اشعار فاضل نظری سی و سومین شماره «گزینه شعر» انتشارات مروارید است.
علاوه بر این 4 مجموعه شعر اکبر اکسیر هم با استقبال مخاطبان رو به رو شده اند. از جمله این 4 کتاب میتوان به تازه ترین شعرهای اکسیر یعنی مجموعه شعر 110 صفحه ای «مالاریا» اشاره کرد که در شمارگان 2000 نسخه چاپ شده است.
انتشارات مروارید در نمایشگاه کتاب امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از 15 عنوان جدید در حوزه ادبیات داستانی ترجمه را عرضه کرده است.
این عناوین آثاریاند از نویسندگانی مانند ژوزه ساراماگو، مارگارت اتوود، جان آپدایک، ویلیام گلدینگ، شرمن الکسی، کورت ونهگوت، ریچارد براتیگان، هرتا مولر، تام راب اسمیت، رومن کاپوتی، آگوتا کریستوف، امین معلوف و عبدالرحمن منیف.
همچنین در بخش داستان خارجی رمانهای تازه منتشرشده هرتا مولر «گذرنامه» و «قرار ملاقات» جزو پرفروشترین آثار بوده است. هر دوی این کتابها را مهرداد وثوقی با فارسی برگردانده است.
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