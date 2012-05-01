همایش تجلیل از شوراهای اسلامی ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر دوشنبه با حضور محمدرضا محمودی معاون عمران استاندار تهران، ‌علی ملکی مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای ورامین در فرمانداری این منطقه برگزارشد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین در این همایش گفت: ‌ تعامل مناسب میان دستگاههای اجرایی و شوراهای اسلامی شهرستان ورامین باعث شده تا خدمات مناسبی به مردم این شهرستان ارائه شود.

حجت الاسلام سیداحمد حسینی افزود: ‌شوراهای اسلامی در واقع مجالس محلی هستند که می توانند با وضع قوانین مناسب گامهای مناسبی در پیشبرد اهداف والای نظام جمهوری اسلامی بردارد.

وی عنوان کرد: مشورت و شورا از مهمترین اصول اسلامی محسوب می شود تا جایی که خداوند متعال سوره ای را به نام شورا نازل فرموده اند که در این شورا به صفات و خصوصیات مؤمنان پرداخته شده است.

حسینی ادامه داد: با وجود فعالیتهای مستمر و چشمگیری که شوراهای اسلامی شهر و روستا در سه دوره گذشته انجام داده اند،‌ هنوز این شوراها نتوانسته اند به جایگاه و هدف اصلی خود دست یابند.

وی بیان داشت: شوراهای اسلامی اکنون به عنوان شورای شهرداری محسوب می شوند که آن هم به صورت کامل اجرا نمی شود؛ زیرا بسیاری از طرحهایی که در شورا تصویب می شود، باید به تصویب استانداری نیز برسد که این امر باعث می شود برخی از فعالیتها با کندی انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین اظهار امیدواری کرد تا با اعتماد دولتمردان به نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستاها، زمینه خدمت رسانی بیشتر به مردم فراهم شود.