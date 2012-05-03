شهید مطهری نظریه پرداز محوری تفکر نظام اسلامی است

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حساسیت استاد، در مواجهه با افکار ناصحیح ، زبانزد عام و خاص بود، اظهار کرد: ایشان در مقابله با تحریف ها و بدعت از هویت اسلامی در قرن معاصر دیدبانی کرده و جان عزیزش را هم در سر راه همین دیده بانی گذاشت.

وی ادامه داد: این معلم شهید دین را به حبس عرش و عرشیان نیفکند ، بلکه آن را در رگ حیات اجتماعی می دید و با این تلقی بود که تفکر دینی را به نقد و پاسخ گویی و راهنمایی مشکلات معاصر در می آورد.

شهید مطهری اصلاح گری را دل سپردن به اندیشه غربی نمی دانست

حجت الاسلام مرویان یادآور شد: این استاد گرانقدر اصلاح گری را دل سپردن به اندیشه ها و نسخه های غربی نمی دانست و هم در اندیشه و هم در میدان عمل، بی بنیانی نظام های شرق و غرب را بر ملا می ساخت.

وی با بیان این مطلب که این معلم شهید با طفیلی گری فرهنگی مبارزه می کرد، افزود: ایشان همچنین اتکای به ذخایر بیکران فرهنگ اسلامی را به عنوان یکی از نمادهای اصول گرایی اسلامی چاره کار می دانست.

وی تصریح کرد: استاد مطهری زلال جاری اندیشه دین در میدان نیازهای اجتماع بود و گاه در برابر باستان گرایی شاهنشاهی قد علم می کرد و خدمات متقابل اسلام و ایران را می نوشت و گاه در برابر جار و جنجال های تبلیغاتی در عرصه زنان و فمنیسم آن روز " نظام حقوق زن در اسلام" را می نگاشت.

وی تاکید کرد: ایشان آن هنگام که می دید دشمن به تحریف شخصیت ها اقدام کرده و عارفان عرصه شعر و ادب را کافر و ملحد جلوه داد، در دفاع از حافظ شیرازی تماشاگه راز را عرضه می کرد.

شهید مطهری بی عدالتی را از عوامل سقوط تمدن های جهانی می دانست

وی تصریح کرد: اندیشه و حیات و حضور بسیار موثر شهید مطهری نمونه ای بسیار ممتاز از حضور یک معلم بزرگ، مسئولانه و دردمندانه ، متکی بر اندیشه و همراه با مجاهدت و اسوه برای حوزه ها ، دانشگاه ها ، فرهنگیان و اندیشوران است.

وی با یاد آوری اینکه شهید مطهری در عرصه عدالت اجتماعی هم بی نظیر بود، گفت: این استاد بی عدالتی و تبعیض را از عوامل سقوط تمدن های جهانی می دانست و اسلام را به عنوان بنیان ساز تمدن عالی جهانی، با عدالت اجتماعی قرین می شمرد.

وی تاکید کرد: از دیدگاه شهید مطهری توحید عملی از گذرگاه توحید اجتماعی می گذرد و بیهوده است که تصور شود جامعه به اندیشه توحیدی راه می یابد بدون آنکه ازاین مدخل عبور کند و طعم شیرین و با حلاوت عدالت را در کام خود احساس کند و بر این اساس موفقیت انقلاب اسلامی ایران را در گرو پیگیری این امر می دانست.

مسیر انقلاب اسلامی برگرفته از شالوده تفکر شهید مطهری ها

وی با بیان اینکه شهید مطهری اصرار می ورزید که مجریان، از عدالت اجتماعی غفلت نورزند و آن را به فراموشی نسپرند، اظهار کرد: نظام اسلامی عزیز خود را در مبانی فکری و بن مایه های فرهنگی ، پیرو این آموزه ها می داند و آنچه در مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی پیش برده است، از شالوده تفکر و عمل شهید مطهری ها برگرفته است.

حجت الاسلام مرویان تاکید کرد: شهید مطهری اسلام را بی پیرایه و شفاف و زلال شناساند و با تلاش بسیار و ژرف نگری شگفت انگیز غبار از چهره اسلام زدود و اسلام را دینی استوار بر پایه های عقل و دانش و هماهنگ با فطرت معرفی کرد.

وی ادامه داد: شهید مطهری اسلام را زیبا شناخت و زیبا شناساند و رعدآسا بر دین ستیزان غرّید و قهرمانانه و از پایگاهی روشن، بر تحریف گران تاخت.

استاد مطهری مشعل دار آموزگاری

وی مطهری را مشعل دار آموزگاری و معلمی و استادی و فخر دانشوران و اندیشمندان و بیدارگران دین و دانش دانست و افزود: نیاز به مطهری، نیاز گسترده و ژرفی است و ایشان هم یک معیار برای مرزبانی از اندیشه و فرهنگ و هم یک نماد برای معلمی و بزرگواری است.

وی تاکید کرد: ایشان در هر عرصه ای که گام نهاد، شکوه آفرید و حق را نمایاند، او نوآور بود و افق های تازه را می گشود ودر کارگاه اندیشه و فکر همیشه پرسش های نو مطرح می شد و تلاش می شد که پاسخ های نو از منابع اسلامی دریافت شود، از این رو هر چه این کارگاه تولید می کرد خلاقانه مورد نیاز همگان بود.

وی تصریح کرد: این استاد باراندن هوس ها و هواها از ساحت وجود خویش و پیوند ژرف با خدای بزرگ و پشتکار و تلاش شبانه روزی و با پرهیز از تعصب های کور و تحجّرهای بی اساس با استناد به بُن مایه های ناب قرآنی و نبوی و توجه به زمان شناسی و نیازهای اجتماع، روح معارف اسلامی را درک و بیان می کرد.

وی تاکید کرد: استاد مطهری بود که به ما یاد داد بایستی دین را صحنه زمان آورد و از جامعه غافل نشد و در مقابله با حوادث سوء از دین بهره جست.

شهید مطهری از پیشتازان احیاء تفکر دینی بود

وی با بیان اینکه مطهری از پیشتازان احیاء تفکر دینی بود، گفت: این استاد تفکر دینی را در قلمرو فکر و عمل توصیه کرده و با برخورداری از بینش اسلامی و تیز بینی و درایت خاص به پی ریزی این تفکر پرداخت .

وی با بیان اینکه معلمی سیره تابناک انبیاء است و راهنمایی کردن قافله انسان ها در ظلمت افسون گر نادانی و تردید و انکار و الحاد است، گفت: معلم در مطلع کاروان بشریت، خضر راه بوده و دانایی را با شهد محبت در کام تشنه نسل ها می چکاند و از سر سوز و درد و عشق به انسانیت گام تعلیم را همراه با تربیت طی می کند.

وی تاکید کرد: معلمان و آموزگاران و استادان بیرق ها و مشعل های برافراشته هر ملت هستند و هیچ تمدنی در زیر آسمان پا نگرفت و هیچ ملتی در سعادت و مجد نزیست، جز اینکه وامدار این مرزبانان اندیشه و دانش خوداست.

ملت های باتمدن دانشوران و مصلحان خود را بر قله نشاندند

مرویان ادامه داد: البته ملت و دولت های با فرهنگ هماره، بزرگان خویش را پاس داشته اند و با شرح اندیشه آنان و حفظ آثار و فروتنی در آستان با فضیلت آنها، زندگی و مشی استادانشان را اسوه و الگوی فرزندان خویش قرار داده اند.

وی افزود: ملت های باتمدن و بزرگ نه تنها دانشوران و مصلحان خود را بر قله نشاندند که با انتقال افکار و آثار آنان به جای جای گیتی، از آنان چهره هایی جهانی و تاریخی ساخته اند.

وی تاکید کرد: نظام تعلیم و تربیت قادر است، جوهر درونی انسان را کشف کند، قوای او را نیرومند سازد، ذهن او را شکل دهد، موجبات تفکر را در او زنده سازد.

وی یادآور شد: این نظام تعلیم و تربیت همچنین می تواند آدمی را فردی خلاق، مولد و شکوفا در مسیر خیر و برکنار از زیان رسانی به دیگران بار آورده و دانش و مهارت ها، فنون و تخصص ها را فراهم کند و زندگی اجتماعی را بهبود بخشد.

آموزش و پرورش در اندیشه اسلامی هیچ حد و مرزی نمی شناسد

وی با تاکید بر اینکه در اندیشه اسلامی آموزش و پرورش هیچ حد و مرزی نمی شناسد، گفت: در بسیاری امور افزون طلبی و افراط، آسیب زا، اما در دانش و فنون افزون طلبی ستایش آمیز است.

وی اظهار کرد: نظام آموزشی مبتنی بر تفکر منطقی، حل مسأله، مسئولیت پذیری، دانایی محوری و توانایی مداری در کنار تربیت و نمایاندن فضیلت های اخلاق و شرافت های انسانی می تواند سرمایه ای بسیار بنیادی برای رشد و تعالی باشد.

لزوم تحول در منابع انسانی

وی تاکید کرد: ما بشدت در کنار اصلاح ساختارها و بهبود روش ها، نیازمند به تحول در منابع انسانی، تحول در متون درسی و تحول در نوع نگاه به آموزش و پرورش هستیم.

وی با بیان این مطلب که روز معلم، با نام و یاد اندیشه زلال و ناب اسلامی یعنی علامه شهید مرتضی مطهری پیوندی جاوید یافته است، گفت: این استاد بزرگ مردی با آثار درخشان، پُرجلوه، کارا و برابر نیازها و مقتضیات زمان بود.

وی بیان کرد: بر این استاد شهید درود می فرستیم و همچنان اندیشه و دستاوردهایش را پیشگام طراحی ها و جهت گیری های اساسی خویش می دانیم و بر معلمان و فرهنگیان و دانشجویان و حوزویان و همه ماست که این آموزه های کارساز را بدرستی بشناسیم و فرا روی خویش قرار دهیم.