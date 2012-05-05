تغییرات قیمتی آپارتمان با اجرای طرح تفصیلی/ نرخ املاک کلنگی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امسال با توجه به طرح تفصیلی جدید شهر تهران، املاک کلنگی شرایط جدیدی را پیدا می کنند که این وضعیت به طور حتم تاثیرات زیادی را بر قیمت این املاک خواهد گذاشت و نرخ آنها را در مناطق مختلف با افزایش یا کاهش روبرو می کند.

سال گذشته، سازندگان اعلام می‌کردند که املاک بدون جواز ساخت هرچه سریعتر جواز را از شهرداری دریافت کنند، زیرا در طرح تفصیلی جدید شهر تهران امکان توقف ساخت چند طبقه در برخی از مناطق وجود دارد؛ بنابراین همین شایعات موجب شده بود که مالکان، دست از فروش بردارند و شانس خود را برای افزایش قیمت در سال جدید امتحان کنند.

همین موضوع موجب شد که قیمت املاک کلنگی در سال گذشته افزایش پیدا کند؛ هرچند که این قیمتها کاذب بودند اما پیش بینی فعالان بازار مسکن این بود که گرانی املاک کلنگی، نرخ آپارتمان را در سال جدید تحت تاثیر قرار می دهد.

چندی پیش مجید کیان پور معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح تفصیلی جدید در شهر تهران، گفته بود: در طرح تفصیلی جدید پلاک‌های بیش از 150 متر در بافت فرسوده که پروانه ساخت و ساز می گیرند یک طبقه تراکم تشویقی هم دریافت می کنند و به پلاک های ریز دانه بیش از 150 متر که تجمیع شوند 2 طبقه تراکم داده می شود.

این ابزار تشویقی که به منظور ساخت و ساز بیشتر در بافت فرسوده شهری در طرح تفصیلی جدید تهران آمده است از عواملی است که می تواند رونق بیشتر ساخت و ساز را در شهر تهران به همراه داشته باشد و بخش زیادی از نیاز به مسکن را تامین کند.

این عامل در کنار ساخت مسکن مهر در شهر تهران که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد، می تواند قیمت مسکن را در مناطق جنوبی و مراکز شهر تهران کاهش دهد و افزایش قیمت آپارتمان در شمال تهران که احتمالا در طرح تفصیلی جدید اجازه ساخت و ساز را ندارند را بوجود بیاورد.

قیمت املاک کلنگی در شهر تهران

براساس این گزارش، یک ملک کلنگی در محدوده شریعتی، کلیم کاشانی به مساحت 280 مترمربع و 3 بر شمالی با موقعیت میدان اصلی متری 6 میلیون تومان به فروش می رسد و ملکی دیگر در اختیاریه شمالی به مساحت 230 مترمربع و بر 10.30 شمالی، با جواز ساخت 4 طبقه روی پیلوت + 4 طبقه، هر متر مربع 6 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ملکی با 360 متر زمین شمالی و بر 17 در قیطریه بدون جواز ساخت 2 میلیارد تومان به فروش می رسد و در پاسداران ملکی به مساحت 500 مترمربع و عرض 15 جنوبی متری 7 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

یک ملک به مساحت 410 متر مربع در دیباجی - منظریه 2 نبش با 1800متر بنا و جواز ساخت 8 طبقه در هر متر 3 میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همچنین در محدوده تهرانپارس یک ملک کلنگی به مساحت 432 مترمربع و بر 12 جنوبی، هر مترمربع 3 میلیون تومان به فروش می رسد.

ملکی کلنگی در سردار جنگل به مساحت 210 مترمربع و 2 نبش با بر 11 با جواز ساخت 5 طبقه، یک میلیارد و 250 میلیون تومان به فروش می رسد و یک ملک در قصرالدشت نرسیده به کمیل، 77 متری با جواز ساخت 4 طبقه 40 متری با آسانسور و 2 پارکینگ 200 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

یک ملک کلنگی در بهارشمالی با 210 مترجنوبی و بر 8 گذر 15 و با 180 متر تجاری به قیمت یک میلیارد و 350 میلیون تومان به فروش می رسد و در جنت آباد - چهارباغ هم ملکی به مساحت 210 متر، بر10 و گذر 12 شمالی، 910 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.