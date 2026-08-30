پیرصالحی: دانش سلامت باید به کاهش رنج بیماران منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: در میان همه درس‌هایی که از زندگی پیامبر اکرم(ص) می‌توان آموخت، شاید یکی از مهم‌ترین آنها این باشد که ایشان تنها پیام‌آور یک آیین نبود، بلکه سازنده یک جامعه و احیاگر کرامت انسان بود؛ انسانی که پیش از آنکه در نسبت با قبیله، قدرت و ثروت تعریف شود، صاحب شأن و مسئولیت انسانی است.

وی افزود: پیامبر(ص) در شرایطی ظهور کرد که جامعه گرفتار پراکندگی، تعصب و مرزبندی‌های قومی بود، اما دعوت او افق انسان را از قبیله فراتر برد و مفهوم امت را پدید آورد. این تحول نشان می‌دهد که ساختن جامعه سالم، پیش از هر چیز از تغییر نگاه انسان به خود، دیگری و مسئولیتش در برابر جامعه آغاز می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه دانش هنگامی ارزشمند است که به زندگی مردم گره بخورد، افزود: در حوزه سلامت نیز دانش زمانی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شود که از دانشگاه و آزمایشگاه عبور کند و در نهایت به افزایش کیفیت زندگی، کاهش رنج بیماران و دسترسی عادلانه مردم به خدمات و فرآورده‌های سلامت منجر شود.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: از پیامبر رحمت(ص) می‌آموزیم که انسان باید محور تصمیم‌ها و سیاست‌ها باشد و از امام صادق(ع) می‌آموزیم که هیچ جامعه‌ای بدون دانش، تربیت و گفتگوی علمی نمی‌تواند آینده خود را بسازد. پیوند این دو آموزه، یعنی کرامت انسان و قدرت دانش، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های خدمت در هر نظام اجتماعی و به‌ ویژه نظام سلامت باشد.

وی ادامه داد: امروز نیز مسئولیت ما این است که در کنار پیشرفت علمی و فناوری، شأن و آرامش انسان را فراموش نکنیم. در حوزه سلامت، هر تصمیم، هر سیاست و هر اقدامی در نهایت باید به این پرسش بازگردد که چه اثری بر زندگی و سلامت مردم خواهد داشت.