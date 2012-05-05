شهردار محافظه کار لندن در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نتایج انتخابات شهرداری لندن نشان داد "بوریس جانسون" شهردار محافظه کار لندن با شکست "کن لیوینگستون" رقیب کارگر برای چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد.

جانسون با کسب یک میلیون و 55 هزار رای، بوریس جانسون را که 992 هزار و 273 رای را به خود اختصاص داده بود، شکست داد.

"جنی جونز" از حزب سبز، "کارلوس کورتیگلیا" از حزب ملی بریتانیا،" لورنس وب" از حزب استقلال بریتانیا، به همراه "سیوبهان بنیتا"، کاندیدای مستقل، از نامزدهای دیگر شهرداری لندن بودند.

انتخابات شوراهای محلی و شهرداران پنجشنبه گذشته در بیش از 181 منطقه سه کشور ولز، اسکاتلند و انگلیس برگزار شد. دو حزب کارگر و محافظه کار انگلستان مبارزات خود را در این انتخابات بیشتر برای به دست آورن مقام شهرداری لندن آنهم در آستانه مسابقات المپیک 2012 متمرکز کرده بودند.