تبریک طلایی به کاندیدای پیروز و قدردانی از مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه مرتضی طلائی به شرح زیر است :



به نام خداوند بخشنده بخشایشگر



انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تمامی بحث ها و سلایق و لحظات تلخ و شیرینش به پایان رسید ؛ لحظاتی سرشار از شور ، امید ، احساس ، مشارکت ، مسئولیت پذیری و به همین میزان هم در برخی موارد بی اخلاقی ، بیم و ناامیدی و ... که جملگی نمایشی از سطح بالای حساسیت موضوع در میان تمامی دست اندرکاران از مردم تا کاندیداها و مسئولان اجرایی و نظارتی بود.



انتخابات از مولفه های مهم سنجش مردم سالاری در یک جامعه است ، به تناسب هرچه این سنجش با معیارها و ساختارهای نزدیک تری با فرهنگ یک ملت همراه باشد ، میزان مقبولیت و به همان شکل نیز ظرف مشروعیت در آن پرحجم تر و قابل اعتمادتر شناخته می شود و لذا حضور شهروندان در قالب مشارکت موثر حداکثری نمادی می شود در پرورش و شناخت دقیق تر از قابلیت های بالفعل مردم در بهره برداری از ظرفیت های سیاسی در اختیار خود آن ها .



"فرهنگ پیشرفت" اصطلاحی است که می توان گفت در دو دهه اخیر وارد فرهنگ واژگان سیاسی و اجتماعی گردیده است و البته هنوز تعریفی دقیق و همه پسند توسط اندیشمندان از آن بیان نشده ، اما به طور کلی می توان آن را مجموعه اقداماتی دانست که از طریق شاخص هایی نظیر مسئولیت پذیری ، اعتماد ، مشارکت ، آموزش ، تعامل ، رسانه و ... به



منظور افزایش آگاهی های موثر شهروندی در مسیر پیشرفت و تعالی باید از آن بهره جست .



پس در یک نگاه "فرهنگ پیشرفت" در قالبی قرار می گیرد که به نوعی مهارت محور تعریف شده و کسب آن زیر ساخت اساسی و اصلی توسعه در دیگر ابعاد محسوب می شود و در این میان افزایش مشارکت مردم در همه امور را می توان مهمترین خروجی پیشرفت فرهنگی دانست.



شهروندان مشارکت جو، هیچگاه از قبول مسئولیت شانه خالی نمی کنند ، تقوی را سرلوحه قرار داده و همیشه و در همه حال علاوه بر نظارت فردی ، ناظر جمعی بوده و اصل امربه معروف و نهی از منکر را شاخصی جهت افزایش و عمق بخشی در فرهنگ پیشرفت سیاسی قلمداد می نمایند. در چنین شرایطی است که شهروند به شهروند دارای آگاهی و مهارتی و موثر تبدیل گردیده و برای ساختن امروز جامعه و فردای بهتر در تلاش خواهد بود و اینجاست که باید شهروندانی نیز با عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود وارد عرصه شده و نشان دهند که میزان عمل به مسئولیت اجتماعی در تحقق جامعه ای مشارکت جو و دانش محور به چه میزان دارای اهمیت است .



در اینجا می توان به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد ، ایشان در بیان اهمیت انتخابات و نقش مردم در آن می فرمایند : «به بنظر من مسئله اول در انتخابات، مسئله این شخص و آن شخص نیست ؛ مسئله اول، مسئله حضور شماست . حضور شماست که نظام را تحکیم می کند ، پایه های نظام را مستحکم می کند . آبروی ملت را زیاد می کند ، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد می کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف می کند.» این نگاه نشان دهنده نقش و پایگاه ارزشمند مردم در انتخاب سرنوشت سیاسی جامعه است و به نوعی تاکید بر آیه 53 سوره انفال است که سرنوشت افراد تغییر نمی کند مگر به همت خودشان و انتخاب مسیرهای درست .



انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز فارغ از نتیجه آن دور از این نگاه نیست . نهاد سیاست به منظور داشتن سازمانی موثر در بدنه اجتماع می بایست به پرورش شهروندانی بپردازد که به کسب مهارت های اشاره شده علاقه مند باشند. شهروندانی پرورش یابند که با تمامی وجودشان برای سرزمین خود و نه به خاطر من و دیگری ، بلکه برای ایمان و اعتقادشان ایستاده و آن را نگه دارند و صرفه و صلاح جمعی را فدای مصلحت های شخصی ننمایند.



به هر حال ایران اسلامی به همت مردان و زنان اندیشه ورز و خردمندی استوار گردیده که با قطره قطره خون خود از نهال انقلاب پاسداری کرده اند تا امروز به دست ما برسد و بر همگان واجب است تا به منظور تحقق اهداف والای این سرزمین و حفظ ارزش ها همه تلاش خود را در راه ارتقاء و اعتلاء فرهنگی به کار گیریم تا شاهد مشارکت های موثر تر از همیشه در صحنه های دیگر مردم سالاری باشیم .



به قول استاد قیصر امین پور که گفته :



... من از تمامی واژه عشق



همین سه حرف را می فهمم



... سرم نمی شود ... اما دلم که می شود



حتی دوستانی که درک صحیحی از مباحث علمی فرهنگ پیشرفت ندارند را نیز همراه کرده و به آنان بگوئیم که با دلهایتان همراه شوید تا نهضت فرهنگ پیشرفت را به عنوان زیر ساخت پیشرفت همه جانبه مستحکم تر از همیشه بنیان گذاریم .



اما برخود واجب می دانم در این بخش از بیانیه موارد زیر را از باب توجه به اصول اخلاقی تقوا و سلامت سیاسی بیان دارم :



1- اینجانب بنا بر تکلیف شرعی و اخلاقی و وظیفه انقلابی وارد عرصه رقابت انتخاباتی در زادگاه دوست داشتنی ام اصفهان شدم و این امر را افتخاری می دانم برای ثبت در حافظه تاریخی سرزمینم .



2- بر همین اساس آمدم تا با مردم و در کنار مردم ورق دیگری از تاریخ سرزمین اجدادی ام را رقم زده و در تلاشی همدلانه با جملگی تفکرات و ایده ها برای حل مشکلات شهرم تلاشی مضاعف را آغاز کنم . ذکر این نکته ضروری است که کسب نکردن آراء در مرحله دوم انتخابات را نه تنها شکست تعریف نکرده بلکه اولا خدا را به جهت حضور دوباره و پرافتخار مردم پای صندوق های رای شاکرم و این امر را مهم ترین هدف خود در این حضور می دانم که خوشبختانه محقق شد و دیگر اینکه این فرصت را مجالی برای افزایش دوستی ها و اخلاق مداری و مصمم تر شدن در راهی که برگزیده ام در کنار شما می دانم .



3- اینجانب خود را پیروز عرصه ای می دانم که در آن طی چند ماه اخیر اخلاق و تقوی سیاسی با حداقل ها دیده شد ، تخریب های فراوان ، افترا و تهمت های ناروا و غیره به حد اعلی رسید . تنها توصیه من به تخریب کنندگان مطالعه دقیق آیات و روایات در زمینه ایراد تهمت و دروغ بستن به یک برادر دینی است .



4- نکته دیگر اهمیت مشارکت حداکثری شما مردم عزیز اصفهان است که می بایست فارغ از هر نتیجه ای به آن به عنوان پیروزی یک ملت اشاره داشت ، پیروزی که حضور شما نمادی از توجه به این فرمایش مقام معظم رهبری است که می فرمایند : «... انتخابات که مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دینى است، باید پشتوانه‌ امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزى که ذخیره‌ امنیت است، پشتوانه‌ امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، .... از انتخابات مانند یک نعمت الهى پاسدارى کنند»



5- اینجانب افتخار خود می دانم که فرزندی از شهر شهیدان و در خط مقدم حفظ نظام اسلامی و پاسدار ولایت فقیه هستم و لذا عرصه جهاد را ترک نکرده و اعلام می دارم که با تمامی وجود در راه خدمت گذاری موثر در کنار شهروندان اصفهانی در آینده نیز خواهم بود و همچون گذشته برای تحقق مسیر پیشرفت اصفهان این گل زاینده در میان گلستان ایران زمین تلاش خواهم کرد .



6- از تمامی هواداران و جمعیت کثیر رای دهندگان می خواهم که با حفظ همدلی ، وحدت کلمه و تعاون در راه تحقق اخلاق و تقوای سیاسی و به تبع آن برنامه ریزی برای تدوین منشور اخلاق سیاسی اصفهان در قالب مولفه های فرهنگ پیشرفت دست این بردار کوچک خود را بگیرند و به یاد داشته باشند که به فرموده مقام معظم رهبری برخی افراد بی بصیرت فضا را غبارآلود می کنند تا سره از ناسره تشخیص داده نشود و تاریخ این سرزمین شهادت خواهد داد که برخی چه خون ها که بر دل فرزندان خدمتگزارش نکردند.



در پایان ضمن عرض تبریک به کاندیدای پیروز در عرصه دوره دوم نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان برادر بسیجی و ارزشمند و ولایت مدارم ، جناب آقای فولادگر ، از همراهی موثر همه مردم ، رای دهندگان ، مسئولان شهر و مدیران اجرایی ، نظارتی ، انتظامی - امنیتی انتخابات ، خانواده های معظم شهداء ، روحانیون و ائمه جماعات مساجد ، رزمندگان ، یادگاران دفاع مقدس ، جانبازان ، بسیجیان ، کسبه ، اصناف و بازاریان ، صنعتگران ، اقوام و گروه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ، دانشجویان و نخبگان، ورزشکاران ، کشاورزان و دامداران ، دانش آموزان ، بازنشستگان کشوری و لشکری ، کارگران ، ، مردم عزیز و دوست داشتنی شرق و حاشیه اصفهان ، بانوان و خواهران بزرگوار و غیور و صبور اصفهانی ، هیئت های مذهبی و پیرغلامان و مداحان اهل بیت(ع) ، دوستان و اعضاء ستاد مرکزی و مردمی که در اصفهان صمیمانه شبانه روز همراه من بوده و با کار گروهی موجبات موفقیت من را فراهم نمودند ، کاندیداهای دوره اول و در نهایت خانواده صبور ، ساعی و همیشه همراهم ، مراتب گرم ترین تقدیرها و تشکرها را داشته و اعلام می دارم که از نتیجه انتخابات راضی هستم ، چرا که علاوه بر انجام وظیفه و تکلیف شرعی و اخلاقی خود موجبات افتخار می دانم که در زادگاه و شهر پرافتخارم حضور داشته و با تلاش دوستان موجبات شفاف شدن فضای سیاسی ، آگاه شدن شهروندان و نخبگان اصفهان نسبت به فضای غبارآلود و پرابهام و برداشتن پرده از برخی دورویی ها گردیدم .



در اینجا اعلام آمادگی می نمایم به منظور فراهم شدن امکان خدمت بدون منت به همشهری های خود که دیگر بار خود را مدیون آنان می دانم در مسیر پیشرفت همه جانبه سرزمینم بر خود فرض می دانم با نمایندگان برگزیده اصفهان همکاری و همراهی موثر نمایم .



و سرانجام به وعده صادق الهی گوش دهیم که می فرماید : همانا وارثان اصلی زمین ، صالحین می باشند.



والعاقبه للمتقین



مرتضی طلائی . شانزدهم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و یک