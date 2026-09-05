بهره برداری از ۴۵ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید در منطقه گل گهر

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از فاز دوم نوسازی ناوگان حمل و نقل کارکنان منطقه گل گهر با بهره برداری از ۴۵ دستگاه اتوبوس و مینی بوس با حضور ایمان عتیقی مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مدیران عامل شرکت های سهامدار ، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت گهرخدمات برگزار شد.

در این آئین مدیر عامل شرکت گهر خدمات سیرجان گفت: این نوسازی و تجهیز با هدف حفظ و ارتقای ایمنی کارکنان و جلوگیری از حوادث جاده ای و با سرمایه گذاری ۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال انجام شده و ظرفیت ناوگان مسافری شرکت گهرخدمات را به تعداد ۸۲۰ نفر افزایش داده است.

علی سلیم نیا، افزود: با این سرمایه گذاری ۵ دستگاه اتوبوس و ۴۰ دستگاه ون خریداری شده و برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته است.