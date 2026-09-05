برگزاری مسابقات جوجیتسو JJIF در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات جوجیتسو JJIF آذربایجان شرقی در بخش مردان روز شنبه با حضور ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۱۶ تیم از شهرستان‌ها و باشگاه‌های مختلف برگزار شد و ورزشکاران در فضایی پرشور و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دوره از مسابقات، استان اردبیل نیز با حضور دو تیم به عنوان مهمان شرکت کرد که حضور تیم‌های اردبیلی در کنار ورزشکاران آذربایجان شرقی، جلوه‌ای از توسعه تعاملات ورزشی و همکاری میان استان‌های شمال‌غرب کشور بود.

این مسابقات با هدف توسعه و گسترش جوجیتسو JJIF، شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد رقابت سالم و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران در عرصه‌های بالاتر قهرمانی برگزار شد.

برگزاری نخستین دوره مسابقات استانی جوجیتسو JJIF با حضور ۱۵۰ ورزشکار و ۱۶ تیم گام مهمی در مسیر توسعه این رشته در آذربایجان شرقی محسوب می‌شود؛ رویدادی که علاوه بر رقابت ورزشی، فرصتی برای همدلی، هم‌افزایی و گسترش ارتباطات میان جامعه جوجیتسو و ورزش‌های رزمی استان‌های منطقه فراهم کرد.