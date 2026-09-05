به گزارش خبرگزاری مهر، «همهفن حریف» نوشته مهدی کاظمی، روایتی واقعی و داستانی از زندگی یک نوجوان در سالهای انقلاب و دفاع مقدس است؛ داستانی که تلاش میکند در کنار روایت بخشی از اتفاقات تاریخی آن دوران، مسیر رشد و شکلگیری شخصیت یک نوجوان را در دل حوادث بزرگ به تصویر بکشد.
مهدی، شخصیت اصلی داستان، نوجوانی پرجنبوجوش و پرادعاست که آرزوی رفتن به جبهه را در سر دارد؛ اما رسیدن به این آرزو آنقدرها هم ساده نیست. او در مسیر خود با موانع و اتفاقات مختلفی روبهرو میشود، تجربه میکند، اشتباه میکند و کمکم مسئولیتپذیرتر میشود.
مهدی در این مسیر به درک تازهای از مفهوم قهرمانی میرسد؛ اینکه قهرمان شدن فقط به شجاعت در میدان جنگ خلاصه نمیشود و گاهی مسئولیتپذیری، تلاش، همراهی با خانواده و انجام درست وظایف روزمره نیز میتواند بخشی از مسیر قهرمان شدن باشد.
از روزهای انقلاب تا سالهای جنگ
داستان «همهفن حریف» از سالهای انقلاب آغاز میشود و در ادامه به دوران دفاع مقدس و حتی سالهای پس از آن میرسد. فضای اجتماعی مردم نجفآباد یکی از بخشهای مهم این روایت است و مخاطب در جریان داستان با حالوهوای آن روزها، زندگی خانوادهها، فعالیت نوجوانان و نقش مردم در پشتیبانی از جبههها آشنا میشود. در این میان، داستان تنها به فضای جبهه محدود نمیشود و تلاش دارد تصویری از زندگی مردمی ارائه کند که هرکدام به شکلی با حوادث انقلاب و جنگ درگیر بودهاند و در پشتیبانی از رزمندگان نقش داشتهاند.
وقتی قهرمانان واقعی وارد قصه میشوند
یکی از ویژگیهای «همهفن حریف»، حضور شخصیتهای واقعی در کنار شخصیتهای داستانی است. شهید حاج احمد کاظمی و تعدادی از رزمندگان و شهدای آن دوران از جمله چهرههایی هستند که در روایت حضور دارند و به بازسازی فضای واقعی سالهای انقلاب و دفاع مقدس کمک میکنند. حضور این شخصیتها در کنار یک نوجوان داستانی، فرصتی ایجاد کرده است تا مخاطب ضمن دنبال کردن ماجراهای مهدی، با بخشی از قهرمانان واقعی آن دوران نیز آشنا شود.
مفاهیم تربیتی در دل داستان، نه در قالب شعار
مهدی کاظمی در «همهفن حریف» تلاش کرده است مفاهیمی مانند تلاش، مسئولیتپذیری، توکل، توسل، خانوادهدوستی و فداکاری را به شکل مستقیم و شعاری به مخاطب ارائه نکند. نثر روان، اتفاقات پرکشش، تعلیق و رگههایی از طنز، در کنار روایت داستانی، کمک کردهاند این مفاهیم در جریان ماجراها و تصمیمهای شخصیت اصلی برای مخاطب قابل لمس باشند.
قهرمانها فقط در خط مقدم ساخته نمیشوند
«همهفن حریف» در کنار روایت جنگ، به نقش خانوادهها، زنان، نوجوانان و مردم در پشت جبهه نیز توجه دارد. داستان نشان میدهد شکلگیری شخصیت قهرمانان تنها در میدان نبرد اتفاق نمیافتد و خانه، مدرسه، محله و خانواده نیز میتوانند در ساختن شخصیت یک نوجوان و آماده کردن او برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر نقش داشته باشند. از این منظر، کتاب تلاش میکند تصویری متفاوت از نقش مردم در دوران انقلاب و دفاع مقدس ارائه دهد؛ تصویری که در آن نوجوانان نیز تنها تماشاگر حوادث نیستند و میتوانند در اتفاقات پیرامون خود نقشآفرین باشند.
«اگر من آن روزها بودم، چه میکردم؟ »
یکی از پرسشهایی که داستان میتواند در ذهن مخاطب نوجوان ایجاد کند، همین است: اگر من در روزهای انقلاب و دفاع مقدس زندگی میکردم، چه کاری از دستم برمیآمد؟ «همهفن حریف» به جای ارائه یک شخصیت افسانهای و دستنیافتنی، نوجوانی را به مخاطب معرفی میکند که با شیطنتها، ادعاها، دغدغهها و محدودیتهای خودش روبهروست و در طول داستان قدمبهقدم رشد میکند. همین ویژگی میتواند ارتباط مخاطب نوجوان با شخصیت اصلی را بیشتر کند.
کتاب «همهفن حریف» در ۲۹۶ صفحه قطع رقعی با شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۴۵۵ هزار تومان توسط انتشارات شهید کاظمی به کتابفروشیهای سراسر کشور عرضه شده است.
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