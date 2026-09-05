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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

ماجرای نابینایی که فیلم منوچهر هادی را ۱۰ بار دید

ماجرای نابینایی که فیلم منوچهر هادی را ۱۰ بار دید

جشن ۱۰ سالگی برنامه رادیویی «شش نقطه» که به موضوعات روزمره مرتبط با نابینایان می پردازد، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، جشن دهمین سال تولد برنامه «شش نقطه» رادیو تهران با حضور مدیران رسانه، مسئولان، هنرمندان و اعضای جامعه نابینایان در انجمن نابینایان ایران برگزار شد. برنامه‌ای که طی یک دهه، تلاش کرده است صدای توانمندی‌ها، مطالبات و تجربه‌های جامعه نابینایان را به گوش مخاطبان برساند.

رضا کوچک‌زاده مدیر رادیو تهران درباره این برنامه گفت: این مراسم فرصتی برای مرور یک دهه فعالیت «شش نقطه» و نقش این برنامه در ارتباط رسانه‌ای با جامعه نابینایان است. این برنامه در سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است ظرفیت‌های جامعه نابینایان را در تولید محتوای رسانه‌ای به کار گیرد و زمینه حضور فعال‌تر این جامعه در رادیو را فراهم کند.

تورج توانا مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران نیز بیان کرد: «شش نقطه» به موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و روزمره مرتبط با نابینایان می پردازد.

منصور شادکام مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های این انجمن گفت: حدود ۹۰ درصد برنامه «شش نقطه» توسط افراد دارای آسیب بینایی تولید می‌شود.

منوچهر هادی کارگردان و بازیگر و عضو هیئت امنای انجمن نابینایان ایران با اشاره به نابینایی که یکی از فیلم‌هایش را ۱۰ بار دیده است، گفت: افراد نابینا می‌توانند از طریق شنیدن، تصویر و فضای یک اثر را با دقت قابل توجهی در ذهن خود بازسازی کنند.

یوسف تیموری بازیگر نیز در این مراسم برنامه‌هایی مانند «شش نقطه» را فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و الگوهای موفق دانست و گفت که این موضوع باید فراتر از رادیو برود و به تلویزیون و سینما نیز راه پیدا کند.

کد مطلب 6938113
عطیه موذن

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